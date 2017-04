Sau thời gian tạm ngưng ca hát để sinh con, Thảo Trang trở lại với khán giả trong đêm nhạc riêng vào tối 22.4 tại TP.HCM. Nữ ca sĩ gây bất ngờ với một hình ảnh hoàn toàn khác.

Thảo Trang trở lại đằm thắm hơn sau khi lên chức mẹ

Tối 22.4, Thảo Trang đã có một đêm nhạc ấm cúng cùng những khán giả thân quen, đánh dấu sự trở lại chính thức với âm nhạc từ sau khi bí mật sang Mỹ sinh con. Với 10 ca khúc, nữ ca sĩ "xấu lạ" đã giới thiệu một hình ảnh hoàn toàn khác biệt của mình, đằm thắm hơn.

Thảo Trang cho biết từ khi lên chức mẹ, cô đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ, thích những điều bình yên, rời xa dần những chốn ồn ào, không còn là "nữ hoàng tiệc tùng" như ngày xưa nữa. Tuy nhiên, thời gian nghỉ ngơi khiến cô rất nhớ sân khấu và thèm được hát một cách mãnh liệt.

"Hiện nay con trai đã được 5 tháng tuổi nên tôi quyết định trở lại với âm nhạc. May mắn là khi còn trẻ, tôi luyện tập điều độ, giữ sức khỏe tốt nên sau khi sinh, tôi hồi phục nhanh hơn người thường và giọng hát hầu như không bị ảnh hưởng", nữ ca sĩ tiết lộ.

Thảo Thang say sưa hát tặng khán giả trong ngày trở lại

Trong đêm nhạc, giọng ca "xấu lạ" đã mang đến những ca khúc quen thuộc như Đại lộ đón gió, Về thôi, Em về tóc xanh, All I ask vànhững bản hit kinh điển như When you tell me that you love me, I’ll always love you... Khán giả có thể nhận ra hình ảnh một người mẹ giàu tình cảm qua giọng hát chín muồi của nữ ca sĩ. Đặc biệt, cô còn gây bất ngờ khi thử sức với bolero qua ca khúc Duyên phận.

Nhắc đến tình yêu, tuy không chia sẻ về người đàn ông bí ẩn, cha của con trai mình nhưng Thảo Trang đã có những tâm sự chân thành khi thể hiện lại ca khúc Million reasons của Lady Gaga: "Trong tình yêu lúc nào người đàn ông cũng cho mình hàng triệu lý do để rời xa, hàng ngàn lý do để chia tay nhưng những người phụ nữ luôn chỉ cần một lý do để giữ lại cuộc tình".

Ngát Ngọc

Ảnh: R.P