Đó là chia sẻ của nữ ca sĩ khi đánh dấu sự trở lại trong một đêm nhạc riêng.

Tối 22/4, Thảo Trang đã có một đêm nhạc ấm cúng cùng những khán giả thân quen mang tên Đại lộ đón gió tại phòng trà, đánh dấu sự trở lại từ sau khi sinh con. Với 10 ca khúc, Thảo Trang cô đọng tất cả những gì đúng với bản thân mình nhất, cũng như giới thiệu một hình ảnh hoàn toàn khác biệt: Đàn bà và đằm thắm hơn.

Mở đầu cho đêm nhạc, nữ ca sĩ chọn thể hiện Đại lộ đón gió, ca khúc chủ đề cho album cùng tên hồi 2014.

Với màu sắc chủ đạo là những bản du ca mộc mạc, có tinh thần tự do, sảng khoái, Đại lộ đón gió từng mang đến không ít thành công cho Thảo Trang. Đây cũng là điểm nhấn đầu tiên để Thảo Trang hé lộ về thay đổi của mình trong suy nghĩ, tính cách: Cô thích những điều bình yên, rời xa dần chốn ồn ào, không còn là “nữ hoàng tiệc tùng” như ngày xưa từ khi có con trai đầu lòng.

Tất nhiên, khi nhắc đến Thảo Trang không thể không nhớ về hình ảnh một nữ ca sĩ có giọng hát nội lực và hát tốt cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Cô chọn thể hiện loạt ca khúc: Về thôi, Em về tóc xanh, All I Ask hay những bản hit kinh điển như When You Tell Me You Love Me, I’ll Will Always Love You,…

Nữ ca sĩ cho thấy bản lĩnh, độ chín muồi trong giọng hát vừa là để khán giả nhìn nhận: Đây là một người mẹ Thảo Trang, nồng nàn, da diết, giàu tình cảm.

Một điểm thú vị trong đêm nhạc chính là Thảo Trang cover Million Reasons, một bản hit của Lady Gaga cùng một lời chia sẻ: “Trong tình yêu lúc nào người đàn ông cũng cho mình hàng triệu lý do để rời xa, hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng những người phụ nữ luôn chỉ cần 1 lý do để giữ lại cuộc tình. Đây cũng là lời ca khúc mới của Lady Gaga mà tôi đặc biệt yêu thích, không chỉ về âm nhạc mà còn về hình ảnh người phụ nữ trong đó: quyết liệt với tình yêu của mình!”

Thảo Trang hát Million Reasons - 1 bản hit của Lady Gaga gần đây.

Kết thúc đêm nhạc, Thảo Trang chọn Can’t Take My Eyes Off You với lời chia sẻ ngọt ngào rằng lời bài hát chính là những điều cô muốn nhắn gửi đến khán giả, cảm ơn và trân trọng tình cảm của tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và chờ đợi mình.

JoongKi