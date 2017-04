Việc tháo dỡ trạm thu phí Đại Xuyên trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dự kiến hoàn thành vào ngày 28/4 để giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông báo về việc tháo dỡ trạm thu phí Đại Xuyên trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do đơn vị này khai thác.

Theo VEC, việc tháo dỡ trạm thu phí này được thực hiện từ 19/4 đến ngày 28/4. Trong thời gian thực hiện, các phương tiện cần chú ý quan sát biển báo hiệu, đèn cảnh báo, giảm tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, trạm thu phí Đại Xuyên đã dừng hoạt động từ 21h ngày 25/12/2016. Việc dừng hoạt động trạm thu phí này nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông.

VEC sẽ dỡ trạm thu phí Đại Xuyên để tránh ùn tắc giao thông. Ảnh: Hoàng Anh.

Tính đến nay, sau gần 4 tháng dừng hoạt động thu phí tại trạm Đại Xuyên, tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự trên toàn tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tuyệt đối an toàn, thông suốt, tốc độ lưu thông được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Mới đây, VEC đã đề xuất và được Bộ GTVT chấp thuận, cho phép tháo dỡ trạm thu phí này để mở rộng diện tích mặt đường...

Bộ GTVT yêu cầu trong thời gian tháo dỡ, VEC phải tuyệt đối đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông. Công tác thi công cần được tổ chức vào ban đêm để tránh ảnh hưởng tới việc đi lại của các phương tiện.

Theo thống kê từ năm 2011 đến nay, đã xảy ra gần 150 lượt ùn tắc tại trạm thu phí Đại Xuyên.

Đặc biệt, kể từ khi trạm thu phí này được khai thác bởi 2 đơn vị là VEC và Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thì tình hình ùn tắc nghiêm trọng hơn, diễn ra ở cả hai chiều của trạm thu phí. Các vụ ùn tắc kéo dài từ 0,3-3 km trước trạm.

Trạm thu phí Đại Xuyên (chấm đỏ) sẽ được dỡ bỏ trong tháng 4. Ảnh: Thiên Sơn.

Văn Chương