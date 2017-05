Sự việc nhạy cảm gần đây của girlgroup "em gái T-ara" đã thu hút sự chú ý của cả netizen thế giới.

Sự cố tuột miếng độn ngực trong lúc biểu diễn của Eunjin (DIA) những ngày vừa qua đã trở thành chủ đề hot trên MXH. Mới đây, đoạn fancam của cô nàng còn được đăng tải trên trang web giải trí nổi tiếng 9gag. Nhờ đó, Eunjin đã nhận được nhiều lời khen cho sự chuyên nghiệp của mình.

Hôm 5/3, khi DIA đang trình diễn "Will You Go Out With Me?", miếng độn ngực của Eunjin đã không may bị tuột, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn. Thế nhưng thành viên DIA vẫn tiếp tục hoàn thành màn biểu diễn như không có gì xảy ra.

Hình ảnh của Eunjin (DIA) trên trang 9gag

Fancam cá nhân của Eunjin khi trình diễn "Will You Go Out With Me?" hôm 3/5

Đoạn fancam của cô nàng lập tức được chia sẻ rầm rộ và hiện đạt gần 1,5 triệu lượt xem trên Youtube. Các bình luận bên dưới đoạn clip đều thể hiện lòng ngưỡng mộ cho sự chuyên nghiệp của Eunjin trong màn trình diễn này.

- "Tôi khen ngợi sự chuyên nghiệp của cô ấy. Cô ấy đã xử lý rất khéo và tiếp tục trình diễn cho fan và các thành viên cùng nhóm mình."

- "Tôi rất vui vì em ấy không mặc áo xuyên thấu. Em ấy đã làm rất tốt và cực kì chuyên nghiệp."

- "Tôi không thể tin nổi cô ấy lại chuyên nghiệp đến như vậy. Quá tuyệt vời!"

Dù không phải là thành viên nổi bật nhất nhóm nhưng đảm bảo sau sự cố nhạy cảm này, Eunjin đã được cộng đồng Kpop fan biết đến nhiều hơn nhờ vào sự chuyên nghiệp của mình. Hiện tại, cô và DIA vẫn đang quảng bá cho ca khúc mới trên các sân khấu âm nhạc.

Nguồn tham khảo: 9gag

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ