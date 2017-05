Những ghi chép của cựu Giám đốc FBI James Comey cho thấy ông Trump đã yêu cầu dừng điều tra về ông Michael Flynn, ngược với những gì ông tuyên bố.

Ngày 16-5, tờ The New York Times lại hé lộ thêm thông tin không khác gì một quả bom tấn chính trị giáng vào Tổng thống Donald Trump. Tiết lộ từ một bản ghi chép của cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey, ông Trump đã yêu cầu gác lại việc điều tra mối quan hệ giữa cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và Nga.

Hé lộ chấn động

Nhiều quan chức giấu tên nói với tờ The Washington Post, sau một cuộc họp về an ninh quốc gia vào cuối tháng 2, tổng thống Mỹ đã đề nghị nói chuyện riêng với ông James Comey và đuổi hết mọi người ra ngoài. Trong cuộc đối thoại này, ông Trump đã ngỏ lời yêu cầu dừng cuộc điều tra của FBI về mối quan hệ giữa ông Michael Flynn với các quan chức Nga.

“Tôi hy vọng ông nhìn thấy rõ rằng nên dừng lại, nên tha cho ông Flynn đi. Ông ấy là một người tốt. Tôi mong rằng ông có thể để vụ này qua đi” - tờ The New York Times dẫn lại các ghi chép của cựu giám đốc FBI về lời đề nghị của Tổng thống Trump trong lần trò chuyện trên. Những ghi chép của ông Comey về cuộc trò chuyện được các đồng nghiệp của ông mô tả là “rất chi tiết” và dài đến hai trang giấy, tờ The Washington Post cho biết.

Cùng ngày 16-5, Nhà Trắng đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin mà tờ The New York Times hé lộ nhưng cũng đồng thời thừa nhận ông Trump và cựu giám đốc FBI có nói chuyện riêng với nhau. “Mặc dù ngài tổng thống nhiều lần khẳng định quan điểm tướng Flynn là một người tốt, đã phục vụ và bảo vệ đất nước, tổng thống chưa bao giờ yêu cầu ông Comey hay ai khác chấm dứt bất kỳ cuộc điều tra nào, trong đó có những cuộc điều tra liên quan đến tướng Flynn. Các bài viết này đã không phản ánh chân thực và chính xác cuộc nói chuyện” - Nhà Trắng phản pháo.

Liên tiếp các vụ bê bối của ông Trump đang thử thách sức chịu đựng của các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Ảnh: REUTERS

Hé lộ mới nhất này mâu thuẫn với lời khẳng định ngày 11-5 của ông Trump trả lời kênh truyền hình NBC, nói rằng ông và Nhà Trắng không yêu cầu FBI chấm dứt điều tra mà thậm chí còn muốn đẩy nhanh tiến độ. Thông tin này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn liệu ông Trump có cố ý nói dối, có vi phạm lằn ranh giữa quyền lực tổng thống và pháp luật hay không khi gây sức ép cản trở một cuộc điều tra của FBI.

Tuy nhiên, có thể vẫn còn nhiều thông tin chấn động hơn chưa được tiết lộ. Theo tờ The Guardian, bản ghi chép mà tờ The New York Times khai thác chỉ là một phần trong hàng loạt ghi chép của ông Comey về những lần gặp gỡ và đối thoại với Tổng thống Trump. Cho đến lúc này, nhân vật chính là cựu giám đốc FBI vẫn chưa lên tiếng nhưng Quốc hội Mỹ thì đã lập tức có các động thái cần thiết để tìm hiểu sâu hơn vụ việc và mở ra các rủi ro lớn cho ông Trump.

Đâu là giới hạn “chịu đựng”?

Khi càng có thêm nhiều cơ sở để nghi ngờ ông Trump can thiệp vào cuộc điều tra của FBI, thành trì những nghị sĩ đảng Cộng hòa bảo vệ tổng thống Mỹ lại càng lung lay dữ dội. Chỉ vài giờ sau khi các ghi chú của ông Comey được hé lộ, nhiều nghị sĩ Cộng hòa bấy lâu rất hạn chế chỉ trích ông Trump đã thay đổi thái độ rõ rệt. Ông Jason Chaffets, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách chính phủ Thượng viện, ngay trong đêm 16-5 đã gửi thư đến FBI yêu cầu mọi ghi chép, tài liệu và ghi âm về các cuộc gặp giữa ông Trump và ông Comey phải được chuyển về ủy ban trước ngày 24-5.

Ông Chaffets thậm chí còn tuyên bố “đã thủ sẵn viết” để ký trát tòa đòi trưng thu các tài liệu này nếu FBI không hợp tác. Bà Cathy McMorris-Rogers, nhân vật được xem là quyền lực hàng thứ tư của phe Cộng hòa tại Hạ viện, lập tức lên tiếng ủng hộ ông Chaffets. Chỉ vài tiếng sau, AshLee Strong, nữ phát ngôn viên của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, cũng tuyên bố ủng hộ động thái trên.

Hàng loạt lãnh đạo khác của đảng Cộng hòa như hạ nghị sĩ Mark Meadows hay Mark Walker cũng đều lên tiếng yêu cầu điều tra “tới tận cùng” các thông tin vừa được hé lộ. Nghị sĩ Lindsey Graham cũng đã mời ông James Comey đến điều trần trước Thượng viện để làm rõ thông tin. Ông John McCain cũng cho rằng vụ bê bối của ông Trump đang dần đạt “quy mô và mức nghiêm trọng của Watergate”.

Trang Politco bình luận đảng Cộng hòa đang gần đạt tới “ngưỡng chịu đựng” Tổng thống Trump trước vô số các vụ bê bối vừa qua: Sa thải ông Comey, tiết lộ tin tình báo cho Nga và giờ là cáo buộc can thiệp điều tra. Nhiều người sợ sức ép từ các vụ bê bối sẽ phá tan mọi tham vọng chính sách mà đảng này muốn đạt được trước năm 2018. New York Magazine tiết lộ nội bộ đảng Cộng hòa đã bắt đầu bàn thảo đưa ra một công tố viên độc lập hoặc một ủy ban độc lập điều tra về vụ bê bối này. Đây là hai phương án mà từ trước khi bản ghi chép của James Comey được hé lộ, phe Cộng hòa mà đại diện là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell luôn khăng khăng bác bỏ.

Thông tin lần này cũng như tiếp thêm lửa cho các thảo luận của nghị sĩ phe Dân chủ đòi luận tội Tổng thống Trump. Hạ nghị sĩ Dân chủ Maxine Waters cho rằng vụ bê bối lần này giúp các nỗ lực đòi luận tội ông Trump tiến thêm một bước rất dài, theo trang The Hill.

Đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân, một nghị sĩ khác của đảng Dân chủ là Ted Deutch cũng nhận định: “Yêu cầu FBI ngưng điều tra là hành động cản trở công lý. Cản trở công lý là một tội danh cần luận tội”. Hạ nghị sĩ Al Green của đảng Dân chủ ngày 15-5 cũng đăng đàn cho rằng việc ông Trump sa thải James Comey là các hành động “đe dọa và cản trở” điều tra của FBI.

___________________________

Chúng ta cần mọi chứng cứ. Việc Ủy ban Giám sát Thượng viện yêu cầu lấy các ghi chép này là quyết định hợp lý.

AshLee Strong, nữ phát ngôn viên của Chủ tịch

Hạ viện Paul Ryan