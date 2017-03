Chiếc ô tô đang lưu thông trên đường thì bất ngờ một thanh thép hình trụ từ “trên trời” rơi xuống đâm thủng nóc xe, hai người đàn ông bên trong phương tiện run cầm cập.

Trưa 3.3, ô tô 7 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc, TP.HCM, khi đến khu vực chân cầu vượt Gò Mây (quận Bình Tân) thì bất ngờ thanh chắn lan can câừ vượt rơi từ độ cao hơn 5 mét xuống, đâm thủng nóc ô tô. Nam tài xế và người đàn ông trên xe may mắn thoát nạn nhưng một phen kinh hoàng.

“Tôi nghe rảng rảng, nhìn ra đường thì thấy thanh lan can bảo vệ cầu vượt rơi xuống cắm thẳng vào nóc ô tô. Chúng tôi chạy ra, thấy hai người bên trong xe run cầm cập. Thời điểm này, nhiều người đi xe máy phía dưới cũng một phen kinh hoàng”, nam nhân chứng kể.

Thanh chắn lan can cầu rơi từ độ cao hơn 5m xuống dưới đâm thủng nóc ô tô 7 chỗ

Tại hiện trường, thanh chắn lan can cầu bằng thép hình trụ có đường kính 10cm, dài khoảng 2m cắm thẳng trên nóc ô tô.

Nguyên nhân của sự cố được xác định do một ô tô trong lúc chạy trên cầu vượt Gò Mây đã va vào lan can bảo vệ dẫn đến các thanh thép bung ra rơi xuống đường ở độ cao hơn 5m. Phương tiện có liên quan này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, phía đơn vị thi công công trình cầu vượt Gò Mây đến kiểm tra và hỗ trợ tiền sửa chữa phương tiện cho tài xế ô tô 7 chỗ. Lan can cầu sau đó cũng được khắc phục để đảm bảo an toàn.

Công an và đơn vị thi công cầu có mặt ghi nhận sự việc

Theo Dương Thanh (Dân Việt)