Nữ ca sĩ đang hạnh phúc bên bạn trai Việt kiều, nhưng đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để họ 'về một nhà'.

- Nếu như trước kia chị khá cởi mở khi chia sẻ về tình yêu, gần đây chị lại rất thận trọng. Tại sao vậy?

- Thật ra tình cảm là phạm trù riêng tư của mỗi cá nhân, nên tôi cũng không nghĩ là mình sẽ khoe khoang nó. Song, cũng không cần thiết phải giấu giếm. Người thân và bạn bè đều biết tôi đang hạnh phúc trong tình yêu. Phụ nữ một khi cảm thấy hãnh diện trong tình yêu thì rất khó che giấu cảm xúc. - Vì sao chị quyết định công khai người yêu mới vào thời điểm này?

- Thật ra ban đầu tôi cũng không có ý định công khai người yêu, nhưng vô tình lần đầu anh về nước cùng tôi thì lọt vào ống kính phóng viên ảnh của một chương trình mà tôi đang tham gia. Hôm sau hình ảnh tràn ngập các trang mạng, tôi có phần bất ngờ và bị động. Sau đấy thì tôi cũng không thể tiếp tục giữ kín nữa nên cứ để tùy duyên. Cái gì đến thì tự nhiên sẽ đến chứ không thể cưỡng cầu.

Thanh Thảo và bạn trai Tom Han. Anh hơn cô 8 tuổi, đang làm ngành nha khoa.

- Anh chị quen nhau như thế nào và lúc nào thì chị quyết định chấp nhận lời tỏ tình của anh?

- Chúng tôi quen nhau rất tình cờ trong 1 buổi tiệc tối. Khi ấy anh không biết tôi là ca sĩ, chỉ chụp hình chung cho vui. Sau đó anh khoe với nhân viên trong công ty anh tại Việt Nam, mọi người nói cho anh biết Thanh Thảo là ca sĩ nổi tiếng nhưng anh không tin. Tiếp đó chúng tôi đi ăn tối vài lần và thấy trò chuyện rất hợp nhau. Tôi học hỏi ở anh nhiều điều trong cuộc sống và dần cảm mến. Nhưng phải đến lúc anh dành tất cả thời gian để chăm sóc và chữa bệnh cho tôi thì tôi bắt đầu bị cảm động. - Trong mắt chị, anh ấy là người đàn ông ra sao?

- Anh ấy sống đơn giản và bình thường lắm. Anh không đẹp trai, không giàu có hay nổi tiếng gì cả nên chẳng có gì cần phải khoe hay nói nhiều về anh ấy. Trong mắt tôi thì anh là người tốt, hiền lành, điềm đạm và giỏi kinh doanh. Anh là người chia sẻ mọi điều trong cuộc sống hằng ngày với tôi, mang đến cho tôi sự bình an.

- Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng chị chia sẻ khoảnh khắc được anh chiều chuộng, chăm sóc với niềm hạnh phúc khó che giấu. Đây có phải là sự khác biệt của anh ấy so với những người đàn ông trước của chị?

- Tôi không có thói quen so sánh giữa người đàn ông này với người đàn ông khác. Tôi chỉ nhìn thấy hôm nay và ngày mai tôi được thương yêu, chăm sóc ra sao để gìn giữ những gì mình đang có. Ngày nào còn được yêu thương thì cứ đón nhận và đối đãi lại bằng cả tấm chân tình. - Thời điểm này cách chị yêu có gì khác so với thuở còn đôi mươi?

- Lúc nào tôi cũng yêu như chưa yêu lần nào. Vẫn tràn đầy cảm xúc, vẫn nồng nàn và luôn nhõng nhẽo với người mình yêu, thậm chí là thỉnh thoảng giả vờ ghen để thêm thi vị cho tình yêu.

- Ở độ tuổi này, tiêu chuẩn để chị chọn một người đàn ông mà mình sẽ gắn bó là gì?

- Là khi họ mang đến cho tôi cảm giác an toàn, bình an, nhẹ nhàng. Ngoài ra, tôi còn tràn đầy sự tin yêu với người đàn ông bản lĩnh, thành đạt và hiểu biết. - Trước khi đến với anh ấy, chị đã trải qua vài mối tình. Anh chị có chia sẻ với nhau về "người cũ" không và anh ấy có thái độ như thế nào khi chị nhắc về những mối tình đã qua?

- Ngay từ đầu chúng tôi đã nói cho nhau nghe về quá khứ, sau đó thì khép lại, tránh nhắc đến vì để tôn trọng nhau. Và hạn chế không để đối phương phải mất lòng tin vì những quan hệ còn vướng mắc với người cũ.

- Hiện tại, mối quan hệ của chị với "đại gia Hà Nội" ra sao?

- Sáu năm bên nhau nhưng không đi đến cuối đoạn đường cũng là do duyên phận. Nhưng trước 6 năm yêu nhau đó, tôi và anh Đại từng là anh em thân thiết nên bây giờ cũng sẽ trở lại là anh em tốt của nhau. Anh Đại là người tốt, nhưng có lẽ duyên chúng tôi đã hết. Anh ấy sẽ tìm được một nửa phù hợp và mang lại hạnh phúc cho anh ấy hơn là tôi. Tôi tin như vậy.

Họ đang trải qua những ngày hạnh phúc, nhưng Thanh Thảo vẫn cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để cưới.

- Đôi lúc chị đăng ảnh mặc áo cưới và không ngần ngại bày tỏ ước mơ làm cô dâu. Anh chị đã nghĩ đến chuyện này chưa và dự định khi nào sẽ làm đám cưới?

- Gia đình, người thân, bạn bè đang mong mỏi tôi và anh Tom sẽ có một đám cưới lãng mạn trong thời gian sớm nhất. Dường như tình cảm và sự tận tâm của anh dành cho tôi làm cho mọi người tin rằng anh sẽ là người đàn ông che chở và mang lại hạnh phúc cho tôi, nên ai cũng giục tôi cưới. Còn tôi thì muốn hai người dành cho nhau thêm thời gian tìm hiểu kỹ trước khi quyết định điều quan trọng nhất đời. Sau cưới, tôi mong có thêm một bé gái vì Jacky là bé trai rồi.

- Vừa đi hát ở Mỹ và Việt Nam, lại vừa lo cho gia đình và đặc biệt là có trách nhiệm với bé Jacky. Điều này có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa chị và bạn trai?

- Jacky là mối dây gắn kết tôi với bạn trai của mình hơn. Nhìn cách anh ấy dạy dỗ, vui chơi, dành thời gian chăm sóc Jacky khiến cho niềm hạnh phúc của tôi nhân đôi. Jacky từng nói với tôi: "He is my best friend" (Chú ấy là bạn tốt của con).

Theo Ngôi sao