Chiếc xe ô tô đang lưu thông phía dưới chân cầu vượt thì bất ngờ bị một thanh sắt rơi xuống đâm thủng nóc xe, may mắn người bên trong thoát nạn

Sau khi đâm thủng nóc xe ô tô, thanh sắt còn xé toác tường rào bằng tôn của công trình

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 3/3, trên quốc lộ 1, đoạn qua cầu vượt bằng thép ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân, TP.HCM khiến 2 người đi bên trong hốt hoảng.

Thông tin cho biết vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 51A - 868.77, lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng từ quận 12 về quận Bình Tân). Khi tài xế điều khiển xe tới khu vực cầu vượt thép ngã tư Gò Mây thì bất ngờ bị ống thép chắn trên phía lan can có độ cao gần 5 mét rơi xuống và xuyên thủng nóc xe ô tô.

May mắn hai người ngồi bên trong ô tô không bị thanh thép đâm trúng nên thoát nạn. Nhận tin báo lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc và kiểm tra an toàn khu vực.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một ô tô chạy trên cầu vượt đã va vào lan can bảo vệ dẫn đến các thanh thép bung ra rơi xuống bên dưới quốc lộ 1. Đơn vị thi công công đã tiến hành xử lý và hỗ trợ tiền sửa chữa phương tiện cho tài xế ô tô 7 chỗ. Đồng thời khắc lại chỗ hư hỏng trên cầu để đảm bảo an toàn.

Được biết, cầu vượt thép ngã tư Gò Mây có tổng chiều dài hơn 500m, được thiết kế 4 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp. Tổng vốn đầu tư là 511 tỷ đồng và do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO làm chủ đầu tư dự án. Ngày 5/1/2017, nhánh cầu vượt hướng từ ngã tư An Sương quận 12 về nút giao thông An Lạc, huyện Bình Chánh được thông xe. Hiện đơn vị thi công đang hoàn tất các giai đoạn còn lai của dự án.

Mỹ Lệ