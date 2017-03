Sở cảnh sát New York đã cho tái triển khai lực lượng đặc trách chống khủng bố tại các địa điểm nhạy cảm của Anh ở New York, các khu vực của người Do Thái.

Cảnh sát chống khủng bố tăng cường an ninh tại New York, Mỹ ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN) Theo phóng viên TTXVN tại New York, Sở cảnh sát New York đã tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh tại các cơ sở ngoại giao của Anh tại thành phố này, trong đó có Tổng lãnh sự quán và trụ sở phái đoàn thường trực của Anh tại Liên hợp quốc. Phát biểu trước báo giới, cảnh sát trưởng James O’Neil khẳng định không có đe dọa hiện hữu tại New York và chính quyền thành phố hoàn toàn có đủ năng lực để ngăn chặn và đáp trả kịp thời một vụ tấn công tương tự. Theo ông O’Neil, Sở cảnh sát New York cùng với các đối tác liên bang luôn làm tất cả mọi việc để đảm bảo an toàn cho mọi cá nhân. Trong khi đó, ông Thomas Galati, người phụ trách bộ phận tình báo tại Sở cảnh sát New York, cho biết cơ quan này đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Anh thông qua văn phòng liên lạc đặt tại London. Ngày 22/3, Sở cảnh sát New York đã cho tái triển khai lực lượng đặc trách chống khủng bố tại các địa điểm nhạy cảm của Anh ở New York, các khu vực của người Do Thái. Cảnh sát được trang bị súng trường tấn công cũng tăng cường hiện diện bên ngoài Tổng lãnh sự quán Anh ở Đại lộ 3. Thị trưởng New York Bill de Blasio cùng ngày khẳng định chính quyền thành phố sẽ bảo đảm tăng cường an ninh tại các khu vực được cho là cần thiết. Ông cũng nói rằng vụ tấn công tại London cho thấy thế giới đang ở trong môi trường rất nguy hiểm và những nơi như London hay New York luôn là mục tiêu tấn công hàng đầu của các phần tử khủng bố. New York triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh nêu trên sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố gần tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London hôm 22/3. Kẻ tấn công lao xe vào người đi bộ trên cầu Wesminster, phi thẳng vào cửa ra vào gần tòa nhà Quốc hội và dùng dao đâm nhân viên cảnh sát bảo vệ. Giới chức xác nhận 4 người, trong đó có thủ phạm đã tử vong, khoảng 40 người khác bị thương./.