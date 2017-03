Một nam thanh niên 23 tuổi người Việt đã tử vong sau khi ngã từ tầng 15 của khách sạn Boss ở Jalan Sultan, Singpore vào rạng sáng ngày 29/3.

Theo Straitstimes, nạn nhân Nguyen Ngoc Duy, 23 tuổi, được cho là ngã từ căn phòng ở tầng 15 của khách sạn Boss, sau đó va vào lan can ở tầng 5 khiến phần đầu bị đứt lìa vào sáng sớm ngày 29/3 (theo giờ địa phương).

Nhật báo tiếng Trung Lianhe Wanbao cho biết, sau cú va chạm trên, thi thể của Duy vẫn nằm ở tầng 5 trong khi phần đầu rơi xuống một quán ăn ở tầng 4.

Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết bất thường của nam thanh niên Việt Nam trên. Trong khi đó, Straitstimes cho rằng không có âm mưu giết người nào trong vụ việc này.

Thi thể của nam thanh niên người Việt được tìm thấy ở tầng 5 của khách sạn Boss (Ảnh: Straitstimes)

Theo Lianhe Wanbao, căn phòng nơi Duy ngã xuống do một nam thanh niên người Việt khác là Vu Truong An, 21 tuổi, sinh viên của Học viện Giáo dục Kỹ thuật, đặt trước đó. An đã mời 5 người bạn, trong đó có Duy, tới căn phòng này chơi.

Giữa An và Duy được cho là đã xảy ra cãi cọ song không rõ nguyên nhân là gì. Sau khi Duy ngã xuống, An đã tìm các nhân viên khách sạn để nhờ trợ giúp và những người này đã gọi cho cảnh sát. An sau đó cũng đã được đưa tới bệnh viện với một vết thương trên đầu. Hiện tình trạng sức khỏe của nam thanh niên này vẫn ổn định.

Cảnh sát Singapore cho biết họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 2h30 sáng ngày 29/3. Theo Straitstimes, Duy đang lưu lại Singapore theo diện thăm viếng ngắn hạn và dự kiến sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 3.

Nạn nhân được cho là ngã từ tầng 15 của khách sạn sau khi cãi nhau với bạn (Ảnh: Straitstimes)

Theo Thành Đạt/Dân trí