Thanh niên mang khẩu súng dài, có ống ngắm đến quán cà phê ở Sài Gòn giao dịch cho khách thì bị người dân nhìn thấy báo công an.

Đối tuợng Tô Tấn Đạt

Ngày 3.8, Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Tô Tấn Đạt (28 tuổi, quê Bến Tre) cùng tang vật khẩu súng, ông ngắm cho Công an huyện Hóc Môn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó,chiều 2.8, người dân phát hiện Đạt mang khẩu súng đến quán cà phê trên đường Hưng Lân (xã Bà Điểm) nên báo công an. Ngay khi nhận tin báo, công an an xã Bà Điểm phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đến kiểm và bắt qua tang Tô Tấn Đạt đang cất giấu khẩu súng dài khoảng nửa mét, có ống ngắm nên đưa về trụ sở làm việc.

Khẩu súng dài và có ống ngắm

Tại công an, Đạt khai nhận, mang khẩu súng nói trên đến quán cà phê để giao cho khách đặt mua với giá 45 triệu đồng, khi chưa kịp giao thì công an bắt giữ. Đạt còn khai ngoài bán súng, đối tượng còn rao bán nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội.

Công an xác định, khẩu súng nói trên là súng bắn đạn chì, độ sát thương cao.

