Sau khi đâm chết người làm phụ hồ, nghi can Thành (nghi ngáo đá) chạy vào một ngôi nhà ẩn náu và cố thủ bên trong.

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, chiều 11/3, Công an quận 11, TPHCM đang tạm giữ nghi can Trần Kim Thành (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra vì tình nghi gây ra cái chết cho một người đàn ông làm chung công trình xây dựng. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tám (51 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú quận 11).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Thành và ông Tám làm chung công trình xây dựng và ở chung căn nhà tập thể của nhóm công nhân tại đường số 5A (cư xá Bình Thới , phường 8, quận 11).

Nghi can Trần Kim Thành tại cơ quan công an. (Ảnh: Dân Trí)

Theo báo Vietnamnet, vào 12h30 ngày 10/3 nhiều người dân sinh sống gần góc đường 5A nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh của ông Tám, chạy ra từ ngôi nhà là công trình xây dựng gần đó.

Vừa chạy ra khỏi nhà, ông Tám gục xuống bất tỉnh. Nhiều người dân chạy đến ứng cứu, đưa ông Tám đi bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, người đàn ông này đã tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, người dân phát hiện 1 thanh niên (được xác định là nghi can Thành) chạy vào ngôi nhà ẩn náu và cố thủ nên lập tức trình báo cơ quan công an. Khi công an bao vây, thuyết phục Thành buông hung khí nhưng đối tượng vẫn cố chấp.

Gần 30 phút sau, trinh sát quyết định ập vào bên trong, nhanh chóng khống chế, tước hung khí của đối tượng.

Thông tin trên Công an TPHCM cũng cho hay, tại cơ quan công an, Thành có biểu hiện ngáo đá, không tỉnh táo. Qua truy xét, Công an quận 11 xác định người này từng nghiện ma túy, đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Theo công an, trước khi xảy ra vụ việc vài ngày, khi đi qua ngôi nhà nói trên, thấy nhiều nhân công đang làm việc nên Thành vào xin làm phụ hồ và được chấp thuận. Thành và nạn nhân đều là công nhân xây dựng, mới quen biết nhau, con dao gây án là dụng cụ làm bếp./.

PV/VOV.VN (tổng hợp)