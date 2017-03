Một thanh niên có biểu hiện ngáo đá, miệng liên tục nói năng không tự chủ, la hét, nhảy múa rồi trèo qua trèo lại trên nhiều nóc nhà cao tầng khiến khu phố náo loạn.

Sáng 25-3, công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị có liên quan đã khống chế đưa một thanh niên có biểu hiện ngáo đá từ trên tầng 3 của một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Thập (quốc lộ 60) xuống đất an toàn.

Khoảng 8h30 ngày 25-3, nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Thị Thập (quốc lộ 60) thuộc địa bàn khu phố 12, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoảng hồn khi chứng kiến một thanh niên (chưa rõ danh tính) có biểu hiện ngáo đá, miệng liên tục nói năng không tự chủ bản thân, la hét, nhảy múa rồi trèo qua trèo lại trên nhiều nóc nhà cao tầng nằm trên đường Nguyễn Thị Thập. Vụ việc nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Thanh niên có biểu hiện ngáo đá leo trèo trên nhiều nóc nhà cao tầng ở khu phố.

Nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp Công an phường 6 và Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tiết giao thông và nổ lực giải cứu thanh niên này.

Sau gần 2 giờ đồng hồ tiếp cận hiện trường, cơ quan chức năng đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ khống chế được thanh niên này và đưa xuống đất an toàn.

Bước đầu tại cơ quan công an, thanh niên này cho biết mình tên Nguyễn Vũ Trường (30 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Hiện vụ việc đang được công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ thanh niên này để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Thành Danh