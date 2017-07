Thanh niên nẹt pô xe và chửi thề khi dừng lại bên đường bị nhóm thanh niên ngồi trước quán nhậu chạy ra đánh chết.

Trao đổi với Zing.vn chiều 31/7, lãnh đạo Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết nơi đây đã mời 4 thanh niên ở phường Mỹ Long và Mỹ Phước lên làm việc. Những người này được cho có liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên đường Hùng Vương, TP Long Xuyên. Ngoài ra, còn có 2 nghi can khác đã bỏ trốn, đang bị cảnh sát truy tìm.

Sơn gục chết trong cửa hàng máy nông nghiệp. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, khuya 30/7, Đặng Thanh Sơn (29 tuổi, ở phường Mỹ Long) dùng xe máy chở bạn là Trần Quốc Việt (25 tuổi) trên đường Hùng Vương. Khi chạy đến trước một quán nhậu, Sơn làm rơi mũ bảo hiểm nên dừng xe lại để Việt xuống nhặt lấy.

Lúc này, Sơn nẹt pô xe liên tục, khiến nhiều thanh niên ngồi trước quán nhậu nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu. Sơn cho rằng những người này "nhìn đểu" mình nên nhìn vào quán và chửi thề.

Đoạn đường xảy ra hỗn chiến trước quán nhậu. Ảnh: Khang Duy.

Ngay sau đó, nhóm thanh niên đang nhậu chạy ra đuổi đánh Sơn và Việt. Sơn bỏ chạy đến cửa hàng phụ tùng máy nông nghiệp thì gục xuống tử vong. Còn Việt bị nhóm côn đồ đâm nhiều nhát ở vai, được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Phường Mỹ Long (màu đỏ) ở An Giang. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường - Khang Duy