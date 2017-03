Vì muốn bảo vệ gái làng, nam thanh niên đốt 2 chiếc xe máy tại Con Cuông, Nghệ An.

Theo báo PLVN, hôm qua 7/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lang Vi Sĩ (SN 1998), trú tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông để phục vụ điều tra tội "Hủy hoại tài sản".

Trước đó vào tối 25/2, Sĩ cùng nhóm thanh niên trong xã Đôn Phục đã xô xát với nhóm thanh niên xã Mậu Đức, huyện Con Cuông khi thấy nhóm này sang làng mình tán gái. Do muốn bảo vệ gái làng không bị người ngoài địa phương tán mất, nhóm của Sĩ đã chặn đường đánh nhóm thanh niên kia. Nhưng do ít người và yếu thế hơn nên bị nhóm kia đánh phải bỏ chạy.

Cũng theo báo Công an Nghệ An, đêm hôm đó, Sĩ tới nơi nhóm thanh niên kia gửi xe tại nhà một người dân rồi châm lửa đốt luôn 2 chiếc xe máy và bỏ về nhà nằm ngủ.

Ngay sau đó Sĩ bị bắt, bước đầu xác định thiệt hại tài sản lên tới 40 triệu đồng.

