Đang điều khiển xe ở phường Long Bình TP Biên Hòa, anh Dương được cho là xảy ra mâu thuẫn với một số người lạ mặt. Thanh niên này bị đánh túi bụi trước mặt người mặc đồ công an.

Ngày 11/5, trên Facebook xuất hiện clip do camera hành trình ôtô ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người đánh ngã trên đường. Lúc bị vây đánh, nạn nhân không có khả năng kháng cự.

Theo hình ảnh ghi lại, thanh niên mặc áo trắng bị một nhóm người vây quanh hành hung. Đáng chú ý, người đàn ông mặc áo xanh, quần đen liên tục áp sát nạn nhân để ra đòn bằng cả chân tay, bất chấp có người can ngăn.

Tại hiện trường, đám đông tham gia xô xát đều mặc quần áo thường. Tuy nhiên, camera hành trình cũng ghi được hình một người đàn ông mặc quần áo giống của lực lượng công an.

Đoạn clip thể hiện, phút chứng kiến xô xát, anh này không có động thái gì quyết liệt để ngăn cản vụ ẩu đả, chỉ đứng từ xa chỉ tay nói điều gì đó.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra tại khu phố 3, phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Chỉ huy Công an phường Long Bình Tân, cho hay sự việc xảy ra trưa 10/5, người bị đánh tên Phạm Thái Dương.

Theo vị này, trưa hôm xảy ra vụ việc, gia đình anh Hoàng (trung úy Công an phường Long Bình Tân) tổ chức lễ tang cho người thân. Lúc này, anh Hoàng cùng một bảo vệ dân phố tên Bình ra ngoài mua thuốc lá để về thắp hương cho người quá cố.

Lái ôtô đến đường hẻm, anh Dương bắt gặp nhóm người đi mua đồ lễ. Chưa rõ lý do nhưng họ xảy ra mâu thuẫn. Khi vừa xuống xe cự cãi, anh Dương bị một nhóm người lao tới đánh đập.

Theo lãnh đạo Công an phường Long Bình Tân, thanh niên mặc sắc phục công an trong clip là người thân quen với anh Hoàng, không phải cán bộ công an phường.

Sau khi bị đánh, anh Dương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu, cổ, mũi.

Công an phường Long Bình Tân đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Biên Hòa để phối hợp điều tra làm rõ.

Vụ việc xảy ra tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Thiên Sơn.

Ngọc An