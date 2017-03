Tiến đi bán vé số trong con hẻm trên địa bàn phường An Lạc thì bị một thanh niên nghi ngáo đá đâm liên tiếp vào vùng ngực, gục tại chỗ.

Ngày 14/3, Công an phường An Lạc (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang điều tra vụ một thanh niên bị đâm thủng phổi trong đêm.

Theo tin tức trên báo Người lao động, vào tối 13/3, anh Nguyễn Hoàng Tiến (22 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đi bán vé số trong con hẻm trên địa bàn phường An Lạc thì bị một đối tượng nghi ngáo đá đâm liên tiếp vào vùng ngực, gục tại chỗ. Ngoài ra, đối tượng này còn đâm 2 người dân nhưng gây thương tích không nghiêm trọng.

Lực lượng Công an phường An Lạc đã khống chế đối tượng ngay sau đó. Tại trụ sở, người này khai tên Trần Trọng Thọ (25 tuổi, ngụ tại địa phương). Khi đưa về trụ sở công an phường, Thọ vẫn còn biểu hiện ngáo đá.

Đối tượng nghi ngáo đá tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Ngoài trường hợp của Tiến, hai người dân khác cũng bị đâm gây thương tích nhưng không nghiêm trọng. Nhiều người dân sống trong con hẻm năm trên đường Điện Biên Phủ (phường An Lạc) cho biết, Thọ nghiện ma túy nhiều năm nay, từng đưa đi cai nghiện và tái nghiện trở lại. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, báo CAND đưa tin.

Theo gia đình, hoàn cảnh của Tiến rất khó khăn. Cha mẹ ở quê đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Tiến từ Cờ Đỏ lên Ninh Kiều, thuê phòng trọ đi bán vé số, nuôi vợ đang mang bầu tháng thứ 5.

“Lúc đến bệnh viện, nhiều người nói Tiến không có mâu thuẫn gì với nghi phạm. Tiến lại mời mua vé số thì bị người này đâm gục tại chỗ. Dưới quê, mọi người đang đi vay mượn tiền để lo cho Tiến, chứ cha mẹ nó nghèo lắm ”, người nhà của Tiến cho hay.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo CAND, Người lao động)