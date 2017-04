Đang đi trên đường nam thanh niên 17 tuổi bị gọi là “thằng thổ” nên rủ đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, nam thanh niên đánh bạn gục tại chỗ rồi mang xác nạn nhân ra vuông tôm giấu.

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang thẩm vấn đối với Lý Văn Giỏi (17 tuổi, ngụ ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nghi can Giỏi tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/4, bà Hà Thị Ngon (ngụ xã Hàm Rồng) hoảng hốt khi phát hiện thi thể Lê Văn Phụng (15 tuổi) nằm dưới đám dừa nước phía sau vuông tôm trong giai đoạn phân hủy nên báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, cơ quan Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não. Lúc này, cơ quan công an xác định, đây là vụ án mạng, nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên tập trung nhiều lực lượng, tiến hành điều tra.

Đến rạng sáng 17/4, cơ quan công an xác định Giỏi là nghi can chính trong vụ án nên khuyên người thân vận động nam thanh niên này ra đầu thú.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Giỏi đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, sáng 15/4, Giỏi đến Trường THCS Hàm Rồng thì gặp Phụng. Lúc này, Phụng gọi Giỏi là “thằng thổ”.

Cho rằng, Phụng xúc phạm mình nên Giỏi rủ Phụng ra phía sau trường...giải quyết. Lúc đánh nhau Giỏi lấy cây đước đánh đầu Phụng khiến thiếu niên 15 tuổi gục tại chỗ. Thấy bạn tử vong, Giỏi mang xác Phụng ra vuông tôm để giấu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra.

Sông Ngư – H.Thanh