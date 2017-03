Một thanh niên 17 tuổi đã chết sau khi nhảy qua lan can tầng 4 tại trung tâm thương mại để quay video mao hiểm.

Được biết, thanh niên xấu số này là Jonathan Chow. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại trung tâm thương mại Orchard Central và Orchard Gateway, Singapore.

Đoạn clip từ camera an ninh cho thấy, Jonathan đang đứng cùng bạn gái cạnh lan can kính rồi bất ngờ nhảy qua lan can sang gờ tường phía ngoài. Nhưng đó là một gờ tường làm bằng thạch cao khiến Jonathan rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong.

Theo lời bạn gái Jonathan thì câu bạn đã nhờ cô quay một đoạn video với trò mạo hiểm trong khi cả 2 đều nghĩ gờ tường đó làm bằng bê tông chắc chắn.

H.N.(Video: Liveleak)