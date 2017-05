Thành Long bị coi thường khả năng thực chiến, động tác võ không linh hoạt, tốc độ chậm.

Võ sĩ tự do MMA Từ Hiểu Đông nổi như cồn sau trận đánh thắng võ sư Thái cực quyền Ngụy Lôi chỉ sau 10 giây giao đấu. Chính Từ Hiểu Đông lớn tiếng nói trong giới ngôi sao võ thuật Trung Hoa chỉ có Chân Tử Đan xứng đấu với anh. Tay đấm này coi thường nhiều siêu sao hành động, trong đó có cả Thành Long.

Võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông

Nếu màn tỷ thí giữa Từ Hiểu Đông và Thành Long thật sự diễn ra, ai sẽ chiếm ưu thế? Liệu kỳ tích 10 giây của võ sĩ MMA có bị phá vỡ? Cùng xem lại khả năng võ thuật của Thành Long từng thể hiện trong các bộ phim nổi tiếng và những màn giao đấu dữ dội cùng "cây đa cây đề" làng võ thuật Trung Quốc như Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt...

Và siêu sao võ thuật Thành Long: Ai hơn ai?

Sự nghiệp đóng phim võ thuật lừng lẫy của Thành Long

Dù đã 63 tuổi nhưng Thành Long vẫn đam mê với nghệ thuật làm phim võ thuật. Cuối năm ngoái, anh xác nhận tham gia phim hành động mới của đạo diễn Joe Carnahan mang tên Five against a bullet. Không phải ngẫu nhiên Thành Long được chọn vào vai một trong 5 vệ sĩ, tinh thông y thuật và kungfu khi tuổi đời anh đã ngoài 60.

Hiếm có ngôi sao võ thuật nào dẻo dai như Thành Long. Kế hoạch đóng phim của người đàn ông 63 tuổi này liên tiếp, từ Thiết đạo phi hổ (Railroad Tigers), Kungfu yoga đến Người bình thường (The Foreigner), Five Against a Bullet…

Đóng nhiều phim hành động, Thành Long được vinh danh tại Hollywood

Sau 56 năm trong nghề diễn viên, nam diễn viên đã có trong tay hơn 200 bộ phim điện ảnh. Tháng 11 năm ngoái, Thành Long là ngôi sao Trung Quốc đầu tiên nhận giải Thành tựu trọn đời của Oscar Mỹ.

Lợi thế võ thuật của Thành Long

Nam diễn viên nổi tiếng chủ yếu ở dòng phim hài hành động. Song trên thực tế, anh cũng được đào tạo từ lò luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc. Anh là học trò của võ sư Vu Chiêm Nguyên, chủ yếu theo học võ Thiếu Lâm.

Thành Long và Hồng Kim Bảo

Các mảng miếng trong đấu võ của Thành Long học theo phong cách Lý Tiểu Long ở giai đoạn đầu, sau biến đổi theo lối hành động pha hài hước. Động tác võ linh hoạt, kết hợp võ thuật lẫn cách né nhanh trước đòn đối thủ. Từ chỗ là một võ sư Thiếu lâm, anh còn học thêm cả Hapkido - Hiệp Khí đạo. Đây là môn võ giúp anh linh hoạt trong các đòn quật, bẻ khớp, tiểu côn, song côn...

Trên màn ảnh, Thành Long từng có những màn tỷ thí đẹp mắt với cả Chân Tử Đan lẫn Lý Liên Kiệt.

Trận đánh giữa Thành Long và Chân Tử Đan

Trận đánh giữa Thành Long và Lý Liên Kiệt

Nổi tiếng trên màn ảnh nhưng Thành Long không được đánh giá cao về khả năng thực chiến. Anh bị các cao thủ đàn anh nhận xét động tác võ không linh hoạt, tốc độ chậm.

Ngày nhỏ, anh thường bị Hồng Kim Bảo là đại huynh bắt nạt. Khi lớn, anh vào trường kịch vì nghĩ vào đó có thể thoải mái đánh nhau, không bị ai la rầy, bởi lúc nhỏ vốn thính đánh đấm. Dần anh thay đổi quan điểm, học võ để diễn xuất, không phải đánh người. Anh thích theo học võ từ nhỏ, thường xuyên xem các phim võ thuật của Hoắc Đạt Hoa, Vu Tố Thu...

Thành Long (phải) trong phim của Lý Tiểu Long

Thành Long đi lên từ những vai diễn nhỏ, chỉ chuyên là người chịu đòn. Hồi mới vào nghề, anh đóng vai phụ là kẻ bại trận dưới đòn của Lý Tiểu Long. Sau hàng chục năm tôi luyện, anh trở thành siêu sao võ thuật nổi tiếng khắp thế giới.

Tên tuổi của võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông

Cùng với độ nổi tiếng của trận thắng “10 giây” trước võ sư Thái Cực quyền, Từ Hiểu Đông ngày một biết đến nhiều hơn ở khắp châu Á. Trước đó anh được coi là người khởi xướng võ MMA tại Trung Quốc. Anh thành lập trung tâm luyện võ MMA, đào tạo nhiều học trò.

Từ Hiểu Đông cũng được biết đến với nhiều phát ngôn ngông cuồng. Anh cũng thẳng thắn nói, chỉ thích chứng minh bằng hành động.

Từ Hiểu Đông đưa võ MMA vào Trung Quốc

Sau khi đánh thắng Ngụy Lôi, Từ Hiểu Đông không ngại nhận lời thách đấu của nhiều võ sư. Thậm chí anh còn tuyên bố hạ gục đặc nhiệm SEAL của Mỹ không quá 3 phút.

Sau trận thắng “sỉ nhục võ cổ truyền Trung Quốc”, Từ Hiểu Đông bị nhiều chỉ trích từ các môn phái võ lâm. Anh thậm chí còn bị 7 võ sư Thái Cực quyền dọa đánh và giết. Ngay sau đó, Từ Hiểu Đông đóng cửa trang cá nhân. Dù trước đó, trang của anh có thêm hàng trăm nghìn lượt cư dân mạng theo dõi.

Lý do được Từ Hiểu Đông giải thích vì không có nhiều thời gian nên không muốn công bố thêm thông tin về cá nhân. Điều đáng nói là anh quay sang thừa nhận bản thân phải học tập thêm về võ cổ truyền Trung Quốc. Từ Hiểu Đông nói trước kia anh hời hợi, không quan tâm tới võ truyền thống Trung Hoa nhưng giờ là lúc phải học hỏi.

Chính vì Từ Hiểu Đông đột ngột rút lui nên sẽ chẳng có cuộc tỷ thí nào giữa võ MMA và võ truyền thống Trung Quốc trong thời gian tới đây. Vì vậy các fan của Thành Long cũng sẽ không phải băn khoăn về khả năng thực chiến của ngôi sao võ thuật với tay đấm tự do họ Từ.