Chiều ngày 8/4, Trạm CSGT QL1A Quảng Xương cho biết, vừa bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển số lượng rượu ngoại không có giấy tờ hợp lệ.

Số rượu ngoại bị bắt giữ

Theo đó, sáng ngày 07/04/2017 tại km300+700 QL1A, thuộc địa bàn xã Hà Ninh, Hà Trung (Thanh Hóa) tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Quảng Xương tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 52LD-3120 do Trần Minh Hương (SN 1979 trú Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Hương) đã điều khiển vi phạm các quy định về TTATGT.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 531 chai rượu nhãn hiệu nước ngoài, không có giấy tờ theo quy định của pháp luật gồm, 240 chai rượu nhãn hiệu MACALLAN SELECT OAK loại chai 1000ml, 120 chai rượu nhãn hiệu MACALLAN 15 loại 700ml, 48 chai rượu nhãn hiệu MACALLAN 12 loại 700ml, 60 chai rượu nhãn hiệu DOUBLE BLACK loại 1000ml, 54 chai rượu nhãn hiệu CHIVAS 18 loại 750ml, 09 chai rượu nhãn hiệu CHIVAS 25 loại 700ml.

Theo lái xe khai số hàng trên được chở từ Quảng Trị đi Hà Nội tiêu thụ. Hiện đơn vị đã bàn giao đối tượng và toàn bộ số hàng, phương tiện nói trên cho cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) xử lý theo thẩm quyền.

Trịnh Tuyên