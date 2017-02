Ngày 27.2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang thụ lý vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh minh họa

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đang tiến hành thụ lý điều tra theo ủy thác của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vụ án: Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 78/QĐ-PC46 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 14.10.2016.

Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng trong vụ án này là: Thông qua các hội thảo để quảng cáo, Phương đã đưa thông tin giả tạo là Công ty CP Phương Thái An cần vốn để kinh doanh bất động sản, vàng, gara ôtô trong khu đô thị Phương Thái An, từ đó kêu gọi các nhà đầu tư vào các dự án của Công ty thông qua hệ thống web: www.hero8.org để được hưởng lãi suất cao.

Hình thức huy động vốn bằng cách đưa ra chính sách đầu tư theo mã ID, các cá nhân tổ chức muốn tham gia đầu tư phải mua một mã số (ID với số tiền tương ứng là 10.160.000 đồng, trong đó có 2.160.000 đồng là phí mã ID (tiền PIN), 8.000.000 đồng là để hợp tác chi lợi nhuận. Mỗi ID nhà đầu tư được hứa hẹn trả góp dần (sau 5 ngày mỗi mã ID nhà đầu tư nhận 2.200.000đ/lần, tổng số lần được nhận cho mỗi mã ID là 18 lần, số ngày kéo dài là 18 x 5 = 90 ngày (khoảng 3 tháng) số tiền sẽ được nhận: 39.600.000đ/l mã ID, lợi nhuận lãi suất trên ước tính 4,3%/ngày và 130%/tháng).

Ngoài khoản tiền trên, nhà đầu tư còn được nhận tiền hoa hồng trong việc giới thiệu trực tiếp (từ 1-10% tổng số tiền mà người được giới thiệu đầu tư vào hệ thống tùy theo số người mà nhà đầu tư giới thiệu vào hệ thống), khi giới thiệu từ người thứ 2 trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận thêm khoản hoa hồng cân nhánh bằng 10% tổng số tiền ở nhánh yếu hơn. Bằng hình thức này, hệ thống hero8.org đã huy động được khách hàng đăng ký 21.405 mã ID.

Đây là một trong những phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới của bọn tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đề nghị người dân cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các hành vi liên quan đến phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

Trần Lâm - Hoàng Đức