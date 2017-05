Xảy ra mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, Chín đã bất ngờ dùng dao đâm trúng ngực Tuấn.

Sáng nay (5-5), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã bắt Lê Văn Chín (27 tuổi, ngụ xã Cán Khê, huyện Như Thanh). Chín là nghi can đâm chết bạn hát tại quán karaoke ở thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn, Thanh Hóa). Nạn nhân là anh Hồ Đức Tuấn (26 tuổi, ở phường An Hoạch).

Theo công an, chiều 2-5, Lê Văn Chín, Hồ Đức Tuấn và một người nữa cùng nhau uống bia và sau đó đi hát karaoke.

Lê Văn Chín bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Ảnh: Đ. HỢP

Trong khi hát, Chín và Tuấn đã nảy sinh mâu thuẫn. Khi hai bên xảy ra xô xát, Chín đã bất ngờ dùng dao nhọn đâm trúng ngực Tuấn khiến anh này bị thương rất nặng.

Sau khi gây án, Chín và bạn chở nạn nhân đến BV huyện Đông Sơn nhưng Tuấn không qua khỏi. Chín bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận thấy đây là vụ án giết người nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc truy bắt kẻ gây án. Đến chiều 4-5 công an đã bắt được Chín khi người này đang lẩn trốn tại Hà Nội.