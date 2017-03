Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch, kế toán xã Định Liên (Yên Định) vì thu chi sai nguyên tắc hàng tỉ đồng.

Ngày 24/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Sỹ - nguyên Chủ tịch xã Định Liên (huyện Yên Định) - và ông Lưu Anh Tuấn, nguyên kế toán ngân sách xã Định Liên, do có liên quan nhiều sai phạm thu chi tài chính trong thời gian còn đương nhiệm.

Trụ sở UBND xã Định Liên.

Cách đây 2 năm, vào ngày 27/4/2015, trên địa bàn xã Định Liên xuất hiện nhiều tờ rơi tố cáo sai phạm của lãnh đạo xã.

Nội dung các tờ rơi nêu nhiều người là cán bộ xã tạm ứng các khoản trong ngân sách, nhưng chưa trả lại vào ngân quỹ.

Cụ thể, hàng trăm lượt tạm ứng tiền được thực hiện từ ngày 1/1/2012 đến ngày 15/2/2015 đạt hơn 6,4 tỉ đồng.

Đây là thời điểm ông Nguyễn Văn Sỹ giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Lưu Anh Tuấn, làm Kế toán ngân sách xã.

Trước những nội dụng trên, vào tháng 4/2015, ông Nguyễn Văn Sỹ đã bị tạm đình chỉ công tác trước hạn nghỉ hưu do liên quan đến vấn đề thu chi tài chính.

Anh Thắng