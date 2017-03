Ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư huyện Quảng Xương khẳng định: “Nội dung tin nhắn là bịa đặt, vu khống; tất cả những việc ấy đều không có thật, mà dựng lên”

Liên quan vụ việc Bí thư Đảng bộ xã Quảng Lĩnh (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng do nhắn tin bôi nhọ, vu khống lãnh đạo huyện , phóng viên Pháp luật Plus đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, người bị Bí thư xã nhắn tin vu khống.

Ngày 2/3/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thanh Hóa đã thi hành Lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Trọng Tấn để phục vụ điều tra

PV: Dư luận đang quan tâm việc Bí thư xã Quảng Lĩnh bị khởi tố, bắt giam vì hành vi vu khống lãnh đạo. Theo ông, đâu nguyên nhân để xảy ra vụ việc?

Ông Nguyễn Văn Chính: Mình nhận định theo chủ quan không chính xác được. Nhưng theo họ khai báo với cơ quan công an “một số nguyện vọng chưa được đáp ứng” thì thành như thế thôi. Chứ nguyện vọng người ta thì rất nhiều, rất khó mà biết.

Liệu có nguyên nhân nào liên quan đến bổ nhiệm chức vụ, thưa ông?

- Cũng không hẳn. Vì anh ấy mới sinh năm 1980 mà đã là huyện ủy viên, Trưởng phòng, được bổ nhiệm một số vị trí, được đi thực tế, đã được quy hoạch vào chức vụ cao hơn. Thì nghĩ cho đến cùng nếu nguyện vọng được về đấy, cũng rất là khó.

Ông đánh giá thế nào về năng lực, trình độ và đạo đức chính trị của Bí thư xã Quảng Lĩnh Đinh Trọng Tấn?

- Rõ ràng đến giờ phút này mà nói về mặt đạo đức thì không thể nói là tốt được rồi. Thứ hai là việc tu dưỡng, rèn luyện cũng không đảm bảo. Anh này cũng được đào tạo chính quy ĐH Luật Hà Nội. Khi tôi về đây thì anh Tấn cũng đã kinh qua Bí thư Đoàn thanh niên huyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện, rồi về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh. Anh Tấn là huyện Ủy viên. Về trình độ đào tạo thì rất cơ bản.

Tin nhắn được cho là có nội dung vu khống về ông được gửi số máy những ai, thưa ông?

- Phạm vi thì cũng không rõ. Nhưng trước mắt là một số đồng chí lãnh đạo huyện nhận được. Cũng không trực tiếp vào máy tôi. Nhưng tôi được người khác báo cáo lại.

Ông có thể nói về nội dung tin nhắn được cho là "bôi nhọ, vu khống" mà ông đã được đọc?

- Nội dung thì tôi cũng không nhớ lắm. Nhưng nói chung là bịa đặt, vu khống, nó là như thế. Tất cả những việc ấy đều không có thật, mà dựng lên. Mà họ cũng đã thừa nhận việc đó với cơ quan Công an. Vì tội vu khống đó nên Công an mới tiến hành khởi tố.

Hiện ông Tấn đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, nhưng chưa bị khai trừ Đảng. Theo ông, quy trình xử lý Đảng viên sắp tới sẽ diễn ra như thế nào?

- Việc này làm đúng quy định. Theo quy định Điều lệ Đảng, cán bộ Đảng viên khi đã có quyết định khởi tố của cơ quan chức năng thì phải đình chỉ sinh hoạt, đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Mọi việc theo quy định của điều lệ Đảng chúng tôi đã làm đúng như đình chỉ cấp ủy viên của Đảng bộ xã Quảng Lĩnh, tham mưu đề nghị lên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đình chỉ sinh hoạt Đảng của anh Tấn.

Khi nào có kết luận chính thức của cơ quan điều tra sẽ tiến hành khai trừ Đảng. Anh Tấn là huyện ủy viên, nên thẩm quyền xử lý thuộc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Xin cám ơn ông!

Hoàng Anh Thắng