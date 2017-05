Chiều 5.5 tại TP HCM, Thanh Hà và bạn trai có buổi luyện tập nhạc cho chương trình “Đừng chúc em hạnh phúc”.

Đôi tình nhân diện đồ tông trắng giống nhau. Thanh Hà cho biết cả hai có thói quen mặt đồ đôi khi ra đường, ăn uống.

Bạn trai – anh Roland ngồi chỉnh nhạc cho bạn gái ráp với sân khấu. Vốn là một nhạc công nên người yêu Thanh Hà khá rành chỉnh âm. Thậm chí, khi nghe nữ ca sĩ hát không đúng tông, anh liền lên sân khấu góp ý.

Thanh Hà và bạn trai gốc Philippines quen nhau ở Mỹ lúc anh mới 17 tuổi. Giai đoạn đó, chị đang có cuộc sống gia đình êm ấm. Sau khi Thanh Hà ly hôn, khoảng năm 2008, chị và Roland yêu nhau. Đến nay, cả hai luôn đồng hành trong cuộc sống và công việc.

Trong đêm nhạc ca sĩ sẽ biểu diễn các ca khúc nằm trong album sắp phát hành của cô vào tháng 10 gồm: Đừng chúc em hạnh phúc (Nguyễn Hồng Thuận), Mãi mãi bên em.

Ngoài ra chị còn hát nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn, Lam Phương… như: Ru đời đi nhé, Anh thì không, Mong manh tình về… và hai sáng tác mới của Vương Anh Tú, Trương Lê Sơn. Riêng bạn trai của Thanh Hà sẽ là người đệm đàn cho cô thể hiện ca khúc Lối thoát nào cho em và cùng song ca bài Nếu xa nhau của nhạc sĩ Đức Huy. Ngoài ra, người yêu của Thanh Hà còn thể hiện một số ca khúc nhạc Mỹ như Hotel California, Still got the blues...

Đêm nhạc Đừng chúc em hạnh phúc diễn ra ngày 6.5 tại phòng trà We, TP.HCM.

Dung Hoàng