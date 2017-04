Tối 2/4, trong khuôn khổ vòng 11 giải Vô địch quốc gia V-League 2017, trên sân vận động Gò Đậu (tỉnh Bình Dương), các cầu thủ Becamex Bình Dương có được chiến thắng 1-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh.

Một pha lao người đấm bóng của thủ môn Becamex Bình Dương. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tối 2/4, trong khuôn khổ vòng 11 giải Vô địch quốc gia V-League 2017, trên sân vận động Gò Đậu (tỉnh Bình Dương), các cầu thủ Becamex Bình Dương đã giành chiến thắng 1-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước trận đấu, các cầu thủ Becamex Bình Dương mới chỉ có 8 điểm, xếp thứ 12/14 và chỉ hơn đội cuối bảng Long An 4 điểm. Trong khi đó, các cầu thủ đội khách Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng cao hơn (9/14) trong bảng xếp hạng so với đội chủ nhà.

So về lực lượng, các cầu thủ đội khách Thành phố Hồ Chí Minh không nhỉnh hơn về thực lực so với chủ nhà Bình Dương. Tuy nhiên, về tâm lý thì các cầu thủ đội khách thoải mái hơn khi các cầu thủ chủ nhà vẫn gặp bất lợi về tinh thần do nhiều trận không thành công gần đây trên sân nhà.

Bước vào trận đấu, cầu thủ hai đội đã gặp trở ngại khi thi đấu dưới cơn mưa khá lớn. Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà, các cầu thủ Bình Dương nhập trận khá nhanh. Đội chủ nhà đã chủ động áp đặt lối chơi và phần lớn đã kiểm soát bóng trên phần sân của đội khách.

Trong lúc đó, các cầu thủ đội khách vẫn bình tĩnh phòng ngự chặt chẽ trên sân nhà. Tuy nhiên, kết thúc 45 phút thi đấu của hiệp một, hai đội hòa nhau khi không có bàn thắng nào được ghi.

Sau nhiều nỗ lực bất thành trong hiệp thi đấu thứ nhất, bước vào hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ Becamex Bình Dương thi đấu khả quan hơn và đã có được bàn mở tỷ số trận đấu.

Vào phút 55, từ quả treo bóng của Anh Đức vào khu vực cấm địa của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Hoàng Max có mặt kịp thời để dứt điểm trong tư thế không bị kèm, ghi bàn mở tỷ số cho câu lạc bộ Bình Dương.

Phút 70 của trận đấu, cầu thủ Dyachenko nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đánh nguội đối với cầu thủ Bình Dương, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Nhưng lợi thế chơi hơn người vẫn không giúp cho các cầu thủ chủ nhà Bình Dương ghi thêm được bàn thắng nào vào lưới đội khách.

Có thêm được 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, các cầu thủ chủ nhà Bình Dương có được 11 điểm sau 11 trận đấu và vẫn giữ nguyên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Sau trận đấu này, ngày 9/4, câu lạc bộ Becamex Bình Dương sẽ có trận làm khách trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng). Trong khi đó, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh (8/4)./.