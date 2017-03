Lượt về vòng 1/8 Champions League, Barca có cuộc tiếp đón PSG trên sân nhà. Sức nóng từ "chảo lửa" Nou Camp, cộng với tâm lí thi đấu không còn gì để mất của Barca sớm khiến PSG choáng váng. Ngay phút thứ 3, Barca đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Suarez 3'. Khoảng thời gian tiếp theo chứng kiến khung thành do Kevin Trapp trấn giữ liên tục rơi vào trạng thái "báo động đỏ" trước sức mạnh tấn công như vũ bão từ phía Barca. Để rồi lần lượt 5 bàn thắng được ghi do công của Messi 50', Neymar 88' 91', Roberto 95' và một bàn do Kurzawa 40' đá phản lưới nhà. PSG chỉ có thể ghi được 1 bàn thắng do công của Cavani 62'.