Quyết tâm đánh bại đối thủ để giành vé đi tiếp tại AFC Cup 2017, nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã không thực hiện được mục tiêu của mình khi lại để thua đối thủ Singapore. Than Quảng Ninh đang đối mặt nguy cơ sớm phải nói lời chia tay với đấu trường châu lục.

Bàn Thắng

Than Quảng Ninh: Jantan (36'-phản lưới), Văn Hiếu (44'), Minh Tuấn (78'), Xuân Tú (90'+2)

Home United: Kamal (10'), Plazibat (15', 64', 69', 86')

Trước khi bước vào lượt trận thứ 3 tại bảng H ở AFC Cup 2017 chiều ngày 5/4, Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng mới chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Để có thể giành cho mình tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp, đội bóng đất Mỏ cần phải giành chiến thắng trước Home United trên sân Mỹ Đình. Do đó, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu, Than Quảng Ninh đã đẩy cao đội hình tấn công nhằm áp đảo thế trận.

Than Quảng Ninh tiếp tục để thua trước đại diện Singapore

Nhưng khi đội bóng đất Mỏ đang mải mê tấn công, họ đã bị Home United dội cho gáo nước lạnh. Theo đó, phút thứ 10, Kamal khiến CĐV đội chủ nhà điếng người khi có cú sút trái phá làm bó tay thủ môn Tuấn Linh.

Khi đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng chưa hết bàng hoàng về bàn thua bất ngờ thì đến phút 15, Plazibat đã giúp đội bóng Singapore nhân đôi cách biệt khi ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Liên tiếp nhận 2 bàn thua, Than Quảng Ninh đã nỗ lực xốc lại thế trận với những tình huống đánh biên và điều này giúp đội bóng đất Mỏ khiến cho đối thủ gặp nhiều khó khăn. Phút 35, từ đường tạt bóng của Nguyên Sa bên cánh phải, hậu vệ Jantan lúng túng đá phản lưới nhà. Trước khi hiệp một kết thúc, từ pha tấn công sắc bén bên cánh phải, Văn Hiếu có pha đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Việc cân bằng tỷ số 2-2 trong hiệp 1 giúp Than Quảng Ninh bước vào hiệp 2 với sự tự tin lớn. Nhưng lối chơi phòng ngự phản công của đội bóng đến từ Singapore cũng khiến đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng gặp nhiều khó khăn. Phút 64, từ một tình huống tấn công nhanh, Plazibat có cú cứa lòng điệu nghệ nâng tỷ số lên 3-2 cho Home United và chỉ sau đó 5 phút, tiếp tục là Plazibat làm thủng lưới thủ môn Tuấn Linh giúp đội khách vươn lên dẫn trước 4-2.

Liên tiếp bị đối thủ dẫn bàn, Than Quảng Ninh đẩy cao đội hình chơi tất tay và Minh Tuấn nhen nhóm lại cơ hội cho đội bóng đất Mỏ bằng pha lập công ở phút 78. Nhưng đến phút 86, Plazibat lại trở thành nỗi ám ảnh của thủ môn Tuấn Linh và các cầu thủ bên phía Than Quảng Ninh khi có bàn thắng thứ 4 trong trận đấu và giúp Home United vươn lên dẫn trước 5-3. Thi đấu nỗ lực trong những phút còn lại, Than Quảng Ninh chỉ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 4-5 với pha lập công của Xuân Tú ở phút 90+2.

Thất bại ở trận đấu vừa qua khiến cơ hội đi tiếp tại AFC Cup 2017 của Than Quảng Ninh trở nên rất mong manh. Tấm vé đầu tiên tại bảng H đã chính thức thuộc về Home United, Than Quảng Ninh sẽ phải cạnh tranh tấm vé còn lại với Yadanarbon của Myanmar.

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại AFC Cup 2017 bởi Yadanarbon còn 2 trận chưa đấu trong tay và họ chỉ cần hòa Home United ở trận đấu tới sẽ giành luôn tấm vé còn lại ở bảng đấu. Than Quảng Ninh bây giờ chỉ có thể hy vọng vào điều thần kỳ để lách qua khe cửa hẹp.

Lịch thi đấu 2 trận còn lại tại bảng H:

Ngày 18/4: Home United - Yadanarbon

Ngày 2/5: Yadanarbon – Than Quảng Ninh

Đội hình thi đấu

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Khoa (Xuân Hùng, 43'), Thanh Hiền, Kizito, Minh Tùng (Thanh Hào, 74'), Văn Hiếu, Nguyên Sa (Nhật Minh, 65'), Xuân Tú, Hải Huy, Minh Tuấn, Patiyo

Home United: Puta, Jantan, Yunos, Qaiyyim, Camara, Shafiq, Ramli (Azman, 82'), Kamal (Suto, 59'), Swandi, Asraf (Abdullah, 76'), Plazibat

Đức Anh