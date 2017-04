Trưa qua 6.4, một tàu cá chở nhiều người đi dự lễ hội Nghinh Ông ở vùng biển Bạc Liêu đã bị chìm, làm 2 người chết, 17 người bị thương và một số người còn mất tích.

Phương tiện tìm kiếm người gặp nạn tại cảng cá Gành Hào

Tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất Bạc Liêu

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND H.Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết khoảng 10 giờ ngày 6.4, khoảng 200 tàu cá tiến ra biển Gành Hào làm lễ Nghinh Ông. Trong số đó, có tàu cá BL 93322 TS, do bà Nguyễn Thị Lời (ngụ ấp 2, TT.Gành Hào) làm chủ. Tài công là anh Doãn Thanh Nam (35 tuổi, con bà Lời), chở khoảng 39 người. Khi tàu đi đến tuyến kênh Gành Hào, đoạn thuộc ấp 4, TT.Đông Hải, cách cửa biển khoảng 2 km thì bất ngờ bị chìm.

Ngay khi tai nạn xảy ra, H.Đông Hải đã huy động trên 20 phương tiện của Đồn biên phòng 668, Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu cùng hàng chục tàu cá của ngư dân tích cực, khẩn trương cứu hộ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, thông tin tại buổi họp báo do ông Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, chủ trì cho biết lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng cứu được nhiều người, nhưng có 2 người đã tử vong là em Lê Ngọc Hân (17 tuổi, ngụ ấp 2, TT.Gành Hào) và Trần Tú Trân (17 tuổi, ngụ xã Long Điền, H.Đông Hải).

Theo ông Túy, nguyên nhân ban đầu được xác định do tàu nhỏ nhưng chở nhiều người, gặp sóng lớn, tài công không tuân thủ đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Sau khi tai nạn xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng cứu hộ, đồng thời thăm hỏi người bị thương, chia buồn gia đình có người tử vong. Đại diện các ngành, đoàn thể của tỉnh và H.Đông Hải hỗ trợ gia đình có người chết 16,5 triệu đồng/người, người bị thương 8 triệu đồng/người.

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đây là tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Bạc Liêu. Do hiện chưa xác định được số người mất tích nên lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm trên sông Gành Hào và ven cửa biển Gành Hào. Công an đang tạm giữ tài công Doãn Thanh Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiều cùng ngày, tàu cá bị chìm đã được lực lượng cứu hộ trục vớt vào bờ, nhưng qua kiểm tra không phát hiện thi thể nào.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa H.Đông Hải chăm sóc người bị thương

Mở mắt ra thấy nằm ở bệnh viện

Trong các nạn nhân được cứu sống, chị Lê Thị Ngọc Trâm (23 tuổi, ngụ ấp 1, TT.Gành Hào) được coi là người may mắn nhất. Chưa hết bàng hoàng sau tai nạn, chị Trâm kể: "Mặc dù ở xứ biển nhưng từ trước đến giờ tôi chưa tham gia lễ hội Nghinh Ông. Vì vậy tôi cùng 4 người bạn rủ nhau ra biển xem lễ hội, không ngờ gặp nạn. Tôi không biết bơi, khi lên tàu lại ngồi trong cabin, không mặc áo phao. Khi tàu bị nghiêng rồi chìm, tôi hoàn toàn không hay biết. Khi tỉnh dậy mới biết mình nằm trong bệnh viện, không nhớ ai cứu và vì sao mình thoát chết".

May mắn được cứu sống, em Huỳnh Cao Sang (19 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trung Trực, P.1, TX.Giá Rai) cho biết sáng cùng ngày em cùng 5 người bạn hẹn nhau lên tàu cá ra biển xem lễ hội. Tàu xuất phát từ cảng cá Gành Hào, nhưng chạy được khoảng 20 phút thì bị nghiêng và chìm trong tích tắc. “Em không biết bơi nhưng lúc đó hoảng quá em nhảy đại xuống sông. Rất may, em nắm được áo một người bạn, được người dân thả phao, cứu vớt kịp thời nên thoát chết”, Sang kể.

Tối cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Hoàng Huân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Đông Hải, cho biết bệnh viện tiếp nhận tổng cộng 19 bệnh nhân bị chìm tàu đưa vào cấp cứu. Trong đó có 2 người được xác định đã tử vong trước khi nhập viện; 3 người chuyển lên Bệnh viện đa khoa H.Giá Rai; 1 người bị thương rất nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Theo bác sĩ Huân, các bệnh nhân chủ yếu bị ngạt nước, suy hô hấp, viêm phổi, phù phổi.

Tối cùng ngày, thêm một gia đình đến chính quyền địa phương trình báo một trường hợp mất tích là em Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ ấp 1, TT.Gành Hào).

Thủ tướng chỉ đạo cứu nạn vụ chìm tàu

Ngay trong ngày 6.4, Thủ tướng đã có công điện về việc tổ chức cứu nạn vụ chìm tàu trên sông Gành Hào, Bạc Liêu. Trong công điện, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, nắm thông tin xác định các nạn nhân còn mất tích (nếu có), triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn kịp thời. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên kịp thời đối với các gia đình có người thân bị chết và cứu chữa, chăm sóc sức khỏe chu đáo đối với những người được cứu sống; chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu và cơ quan chức năng chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết. Bộ GTVT, Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các phương thiện tham gia hoạt động đường thủy nội địa và trên biển đúng quy định, đảm bảo an toàn không để xảy ra vụ việc tương tự.

Trần Thanh Phong