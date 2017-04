Liên quan đến hai vụ tai nạn liên tiếp trên QL 48 đoạn qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vào chiều 31/3, sáng 1/4, Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo tỉnh và Ban An toàn giao thông Nghệ An do ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ 7 gia đình có các nạn nhân tử vong và bị thương trong hai vụ tai nạn.

Theo đó, mỗi gia đình có người tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng. Trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải, các nạn nhân tử vong đều thuộc huyện Quế Phong (Nghệ An) gồm: Bà Phạm Thị Huê, sinh năm 1971, trú tại xã Kim Sơn; cháu Vi Mạnh Hảo, sinh năm 2016, trú tại xã Châu Hội; chị Lô Thị Minh, sinh năm 1981, trú tại xã Châu Tiến. Một nạn nhân khác bị thương là anh Vi Minh Quý (sinh năm 1992, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu), đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương cánh tay trái. Vụ tai nạn thứ hai giữa xe tải và xe máy khiến 3 nạn nhân tử vong cùng trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp gồm: Anh Nguyễn Đình Chính (sinh năm 1984), anh Nguyễn Đức Quang (sinh năm 1979) và anh Yên Văn Tùng (sinh năm 1990). Phó Chủ tịch Lê Ngọc Hoa cho biết, hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân hai vụ tai nạn. Trước đó, vào tối 31/3, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND huyện Quỳ Hợp cũng đã trích ngân sách, hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong mỗi người 1 triệu đồng. Tá Chuyên (TTXVN)