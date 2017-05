Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là đội bóng đầu tiên có mặt tại Cheonan để chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ bảng E Vòng chung kết U20 World Cup 2017.

Buổi tập đầu tiên của U20 Việt Nam tại Cheonan. (Nguồn: VFF)

Ở thành phố miền Tây Hàn Quốc này, du lịch chưa mấy phát triển nên hệ thống khách sạn lớn ở đây tương đối thưa thớt.

Ban tổ chức địa phương chỉ có thể bố trí bốn đội ở bảng E ở hai khách sạn khác nhau, theo đó U20 Việt Nam và U20 New Zealand sẽ cùng ở khách sạn On City.

Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ ở tầng 10 (dành cho các tuyển thủ) và tầng 11 (dành cho ban huấn luyện); trong khi U20 New Zealand được bố trí ở tầng 7 và tầng 8. Tầng 9 của khách sạn sẽ được hạn chế sử dụng để giữ yên tĩnh cho cả hai đội.

Quốc kỳ của Việt Nam và New Zealand được kéo lên tại On City, báo hiệu quãng thời gian hai đội tuyển này lưu trú.

Ngay sau khi U20 Việt Nam hội quân, an ninh tại khách sạn On City được siết chặt tối đa. Tất cả khách ra vào đều phải có thẻ từ được cấp riêng. Một tiểu ban an ninh của ban tổ chức U20 World Cup cũng được bố trí ăn nghỉ ngay tại khách sạn để đảm bảo công tác được xuyên suốt.

Nguồn thực phẩm cho các đội cũng được kiểm tra gắt gao. Mọi mẫu thức ăn sẽ được lưu trữ để tiện cho công tác điều tra trong trường hợp cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm.

Khách sạn On City khá gần với sân vận động Cheonan nên sẽ rất thuận lợi cho quá trình di chuyển thi đấu. Quan trọng hơn, điều kiện ăn ở tại đây khá hoàn hảo. Giá thuê phòng tại On City khá cao, khoảng 2,5-5 triệu đồng/đêm.

Tại Cheonan, U20 Việt Nam sẽ có hai trận đấu, lần lượt gặp U20 New Zealand (22/5) và U20 Pháp (25/5), trước khi di chuyển sang Jeonju để đá trận cuối vòng bảng gặp U20 Honduras (28/5).

Ngay khi đến Cheonan, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã lên phương án tập luyện cho U20 Việt Nam. Chiến lược gia này yêu cầu được tập kín trong những buổi tập còn lại của U20 Việt Nam trước trận đấu, theo đó báo giới chỉ được phép tác nghiệp trong quãng thời gian 15 phút đầu khi đội khởi động chuẩn bị cho buổi tập chính thức.

Việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn muốn được tập kín vừa để tránh "lộ bài," vừa muốn các cầu thủ có sự tập trung cao nhất, đặc biệt là trước trận ra quân gặp U20 New Zealand.

Nhằm đảm bảo sự tập trung cho các tuyển thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã yêu cầu tất cả các học trò nộp điện thoại và các thiết bị điện tử nghe nhìn cá nhân cho ban huấn luyện cất giữ, cho đến khi đội tuyển kết thúc cuộc hành trình tại Vòng chung kết U20 World Cup 2017.

Duy nhất tiền vệ Nguyễn Quang Hải được phép sử dụng điện thoại để liên lạc với ban huấn luyện, nhưng bị cấm tuyệt đối vào các mạng xã hội như Instagram, Facebook./.