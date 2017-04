Đoán được nghi phạm sẽ nhảy lầu tự tử, mọi người căng bạt phía dưới để hứng nhưng không thành công.

Lan can tầng 3 nơi nghi phạm nhảy xuống để tự tử

Trong những người sống cùng khu phố, anh Vũ Đình Thắng (trú tại số nhà 25, phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ) là người đầu tiên phát hiện và chứng kiến vụ thảm án Bắc Ninh. Anh Thắng cho biết, khoảng 1h ngày 10/4, anh bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ nhà số 27 của vợ chồng Điệp, linh tính có chuyện chẳng lành, anh liền chạy ra xem.

“Lúc tôi chạy sang, trên tầng 2 ngôi nhà vẫn liên tục có tiếng la hét. Sốt ruột quá tôi đạp cửa xông vào rồi hô hào mọi người đưa chị Giang (Nguyễn Thị Giang, SN 1985, vợ Điệp), cháu Ngân (Vũ Kim Ngân, SN 2012, con đẻ Điệp), cháu Trúc (Vũ Thanh Trúc, SN 2008, con đẻ Điệp) và bà Mận (Nguyễn Thị Mận, SN 1945, mẹ đẻ Điệp) đi cấp cứu. Riêng Điệp lúc này đã bỏ trốn lên tầng 3, khóa trái cửa và cố thủ trên đó rồi”, anh Thắng kể.

Theo lời anh Thắng, trong lúc cố thủ trên tầng, Điệp cầm theo con dao gây án rồi tự đâm nhiều nhát vào cổ, bụng và đùi của mình nhưng có lẽ do lúc này nghi phạm đang trong tình trạng tâm lí bị kích động, tay bị run nên vết thương không quá sâu và không gây tử vong. Một lúc sau, nhận được tin báo của người dân, Công an phường Đình Bảng, Công an Thị xã Từ Sơn đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân địa phương tìm cách tiếp cận khuyên can Điệp buông hung khí đầu hàng nhưng đối tượng này nhất quyết không chịu.

Nơi nghi phạm Vũ Xuân Điệp rơi từ tầng 3 ngôi nhà xuống

Một nhân chứng khác là anh Đông (trú tại số nhà 21, phố Đền Rồng) cho biết, để tiếp cận được nơi Điệp cố thủ, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã phải trèo lên sân thượng các ngôi nhà bên cạnh để đi sang nhưng vì Điệp cầm dao trong tay với thái độ rất hung dữ nên không ai khống chế được đối tượng này. Mọi người đành phải ngồi chờ đợi và lên phương án đề phòng nghi phạm có thể nhảy lầu tự tử.

“Lúc cố thủ trên lầu, Điệp cứ đứng lỳ một chỗ đến khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi phát hiện anh ta tự đâm vào người gây thương tích nên đoán rất có thể tiếp theo sẽ nghĩ quẩn nhảy lầu tự tử. Do đó, chúng tôi huy động những người đàn ông khỏe nhất, cầm theo một chiếc bạt căng phía bên dưới đường phòng khi Điệp nhảy xuống có thể hứng được nhưng anh ta hành động quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng”, anh Đông kể.

Vừa thoáng thấy có người tập trung phía dưới, Điệp trên tay vẫn cầm con dao gây án, đứng lên lan can sân thượng tầng 3 rồi gieo mình xuống đất khiến hai chân bị gãy và nhiều vết thương khác trên người. Ngay lập tức, mọi người đến khống chế, đưa Điệp lên xe chuyên dụng của lực lượng công an và đưa đi cấp cứu. “Lúc rơi xuống đất, anh ta ngã nghiêng về phía bên phải, chiếc dao văng ra một đoạn khoảng vài mét. Tôi trực tiếp đến cầm con dao lên, đó là một con dao gấp, lưỡi dao dài khoảng gần 10cm, rất sắc”, anh Đông cho hay.

Sau khi thảm án xảy ra, ngôi nhà số 27 luôn trong tình trạng đóng cửa

Ông Vũ Văn Dân (trú tại nhà 25 phố Đền Rồng) cho biết, trong cuộc sống hàng ngày, Điệp là người hiền lành, ít nói, xưa nay chưa va chạm với ai. Tuy nhiên, Điệp và chị Giang đều là người nóng tính nên họ thường xảy ra va chạm trong cuộc sống hàng ngày dẫn đến cãi vã. “Cháu Giang là người rất thẳng tính, thấy gì không hài lòng là nói ngay, thành ra vợ chồng cũng hay cãi nhau. Nhưng đó chỉ là những va chạm nhỏ nhặt thường ngày còn bình thường họ vẫn rất tình cảm, hòa thuận”, ông Dân cho hay.

Được biết vợ chồng Điệp và chị Giang đều đang làm công nhân cho một nhà máy gạch trên địa bàn Thị xã Từ Sơn. Mức lương công nhân của họ khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng, đó là số tiền cũng tương đối ổn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Người dân trong khu phố cho biết, ở địa phương, gia đình Điệp thuộc diện kinh tế bình thường chứ không phải khó khăn về tài chính. Điệp có một người anh trai, ở ngay ngôi nhà sát bên cạnh. Còn vợ chồng Điệp ở cùng bố mẹ đẻ của Điệp tại nhà số 27.

Hồng Quý