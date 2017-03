Sau khi “tố” MC Thành Trung thiếu chuyên nghiệp, Thái Thùy Linh đã chủ động đăng status đính chính cho người đồng nghiệp.

Sáng ngày 26/3, Thái Thùy Linh đăng tải dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân, ”tố" MC Thành Trung vô trách nhiệm vì không nghe điện thoại, trả lời tin nhắn khi làm MC cho sự kiện do công ty của vợ chồng cô tổ chức.

Bất ngờ bị người đồng nghiệp “tố” thiếu chuyên nghiệp, MC Thành Trung không thanh minh trên trang cá nhân mà thẳng thắn bình luận vào bài đăng của Thái Thùy Linh.

Nam MC “The Remix 2017” cho biết anh đã có mặt 30 phút trước giờ chương trình dự kiến bắt đầu (chương trình bắt đầu muộn 10 phút so với dự kiến), và đã không dùng điện thoại vì lý do an toàn cho mình và người khác khi tham gia giao thông.

Sau khi sự kiện kết thúc tốt đẹp, Thái Thùy Linh đã tháo dòng trạng thái này và đăng tải lời đính chính trên trang Facebook cá nhân: “Hôm qua xếch váy lên xong thì lại hạ váy xuống, sau khi ông tướng Thành Trung xuất hiện ngay trước giờ ‘lên sóng’. Đau hết cả tim, công ty tôi đã phải chuẩn bị sẵn phương án chữa cháy, may lại được thu quân.

Hai đứa gặp nhau, không nói lời nào. Vừa cười vừa lườm nhau đến mức suýt cháy cả phông sân khấu. Hết. Tôi khóa cái status đấy lại, lần sau sát giờ chạy sự kiện mà ông lại tò te tí là tôi mở ra ngắm, ông Trung nhé!”.

“Được lời như cởi tấm lòng”, MC Thành Trung bày tỏ sự thông cảm và đồng tình: “Ok bạn tôi. Tính nóng như lửa ý…Bà mẹ 2 con rồi, mọi thứ phải bình tĩnh nhé. Bạn của bà sẽ luôn làm khách hàng của bà hài lòng vì trách nhiệm của mình và vì bà.

Cuộc sống xung quanh rất phức tạp, nên mình luôn phải cẩn trọng để giữ cho nhau, và ai cũng vì cuộc sống thôi. Mong mọi người hiểu cho chúng mình”.

Thái Thùy Linh cũng hứa sẽ tạo điều kiện để các đồng nghiệp yên tâm và dễ chịu khi cộng tác cùng công ty của hai vợ chồng cô trong những lần sau:

“Chúng ta hiểu nhau là được nhé! Lần sau có vấn đề gì ông nhắn tôi. Hứa là sẽ luôn cố gắng hết sức để các nghệ sĩ yên tâm và dễ chịu nhất khi làm việc với ê-kip công ty tôi nhé”.

