Khi không thấy chị B. ở đâu, cả nhà đi tìm thì tá hỏa phát hiện nạn nhân tử vong trong phòng ngủ.

Ngày 28.4, thông tin từ chính quyền xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn mới tử vong.

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị P.T.T.B. (35 tuổi), trú xã Cát Văn, Thanh Chương.

Thông tin ban đầu, vào tối 25.4, do không thấy chị B. ở đâu nên người thân đã đi tìm. Khi vào phòng ngủ, bất ngờ họ phát hiện chị B. đã tử vong, bên cạnh là một chiếc dây điện.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Nghệ An và công an địa phương đã vào cuộc điều tra.

Được biết, chị B. đang có bầu tháng thứ 5, cách đây mấy ngày có mâu thuẫn với một người trong gia đình.

Hiện cơ quan công an, đang tiếp tục điều tra vụ việc trên.

