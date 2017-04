Thai phụ bất ngờ tử vong trong phòng ngủ của hai vợ chồng, trên cổ có một sợi dây siết chặt.

Theo đó vụ việc xảy ra tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Nạn nhân là chị P.T.T.B (SN 1982).

Khoảng 19h ngày 25/4, anh Trần Văn H (SN 1982, trú tại xã Cát Văn) bất ngờ phát hiện vợ mình là chị B chết trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ của hai vợ chồng. Ngay sau đó, thông tin được báo lên chính quyền địa phương. Được biết chị B đang mang bầu tháng thứ 5.

Trao đổi với báo chí, một cán bộ xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xác nhận vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban công an xã Cát Văn, Công an huyện Thanh Chương, Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị B.

Được biết, trước đó do mâu thuẫn trong cuộc sống nên anh H và vợ có xảy ra cãi cọ, sau đó anh H có đánh chị B hai cái.

Đại tá Lương Thế Lộc – Trưởng công an huyện Thanh Chương xác nhận sự việc trên. Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Thu Hà (Tổng hợp)