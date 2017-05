Theo người nhà bệnh nhân, sau 15 giờ nhập viện, mẹ con sản phụ đã tử vong bất thường tại Bệnh viện sản – nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

Chị Nguyễn Thị Như Trang (Vĩnh Phúc) cho biết, ngày 27/4, em gái chị là sản phụ Nguyễn Thị L. (sinh năm 1989) đang mang thai ở tuần 28 được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sông Lô, Vĩnh Phúc vì sốt cao và mệt mỏi.

Tại đây, các bác sĩ thăm khám, bệnh nhân được xác định sốt 39,9 độ, mệt mỏi nhưng không có dấu hiệu đau bụng, đau đầu, đau họng, hay dấu hiệu bất thường khác. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, nhịp tim đều… Trước đó, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân mắc viêm gan B 2 năm, hút thai một lần khi thai kỳ được 6 tuần và trước khi nhập viện có dùng cảm xuyên hương.

Nhập viện lúc 15h, bệnh nhân được các bác sĩ điều trị thực hiện các xét nghiệm tổng phân tích tế bào bằng máu, nước tiểu định lượng urecreglu, đo nhiệt độ, điện giải đồ, siêu âm tim thai, rau ối…. và cho thuốc uống.

Đến 16h, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, nhiệt độ 38,5 độ C, mạch 90 lần/phút, siêu âm tại khoa 1 thai trong buồng tử cung 39mm, chu vi vòng bụng 79mm, tim thai 156 lần/phút, rau bám mặt trước, ối bình thường, con ước 1500g và chỉ định được theo dõi tiếp.

Tuy nhiên đến 21h, dù thai phụ tỉnh, nhiệt đo 39 độ C, không nôn, nhưng xuất hiện đau bụng cơn, mạch 90 lần/phút, bệnh nhân tiếp tục được chỉ định dùng thuốc.

Đến 22h, bệnh nhân được quyết định cho chuyển viện với lý do có dấu hiệu dọa đẻ non. Theo báo cáo từ BV Sông Lô: “Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, còn mệt, sốt 38,5 độ; có cơn co tử cung. Lấy máy Monitor theo dõi bệnh nhân và lúc đầu dò có thể chưa thấy tim thai ngay và sau đó mới thấy tim thai khoảng 127 lần/phút trên máy Monitor”.

Thai phụ được chuyển viện sang BV Sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc lúc 23h47. Tại bệnh viện Sản nhi, khoảng hơn 12h đêm thăm khám cho thai phụ, các bác sĩ đã xác định không có tim thai.

Theo chị Trang, mặc dù khi đến viện Sản nhi, thai nhi đã được xác định tử vong nhưng thai phụ vẫn tỉnh táo và nói chuyện được với người nhà.

Tại đây, gia đình có hỏi bác sĩ về hướng can thiệp cho bệnh nhân và nhận được câu trả lời “sức khỏe thai phụ không bị ảnh hưởng bởi thai nhi tử vong”.

Sau đó bệnh nhân được đưa vào phòng đẻ theo dõi đẻ non. Tuy nhiên, đến 3h sáng, bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu. Bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng và diễn biến xấu và đến 8h sáng thì tử vong.

Chị Trang cho biết sau khi em gái chị mất, gia đình đã làm việc với bệnh viện nhưng phía bệnh viện đưa ra các kết luận khác nhau nên gia đình rất bức xúc.

Infonet sẽ theo tiếp sự việc này!

Khánh Ngọc