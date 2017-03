Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra làm rõ nghi vấn hai vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa trái cửa.

Khoảng 17h30 ngày 30/3, người dân tại xóm Làng Mười (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) phát hiện lửa cháy từ nhà ông Hoàng Phúc P. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì ngôi nhà khóa trái cửa. Mọi người phải phá vách gỗ để vào thì phát hiện ông V. và vợ là bà T. trong tình trạng tử vong.

Vụ việc nhanh chóng được báo lên cơ quan công an. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Võ Nhai nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh bước đầu xác định bà T. tử vong với vết chém trên người. Tại hiện trường, công an thu giữ các tang vật gồm 2 con dao cùng 1 lưỡi rìu. Nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn dẫn đến việc ông V. chém vợ tử vong rồi dùng chăn, giấy tự thiêu.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo trình tự quy định pháp luật./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN