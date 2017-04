Sau khi đi nhậu về, đứa con nghịch tử có lời qua tiếng lại với mẹ của mình sau đó đã đánh người mẹ bị thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/3, CQĐT – CA huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nhận được thông tin về cái chết bất thường của bà Nguyễn Thị The (86 tuổi, trú tại xóm Trại, xã Nhã Lộng, Phú Bình).

Người trình báo là cháu rể bà The tên Nguyễn Văn Bình (trú tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên). Theo anh Bình, cụ The có dấu hiệu bị đánh đập tới chết, chứ không phải do cảm như lý do người con trai thông báo với mọi người.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công An huyện Phú Bình đã báo cáo vụ việc tới Công An tỉnh Thái Nguyên để phối hợp giải quyết. Quá trình khám nghiệm tử thi, CQĐT phát hiện nhiều vết thương khắp thi thể nạn nhân do vật cứng gây ra. Nghi phạm số 1 được cơ quan chức năng xác định là Nguyễn Văn Hà (SN 1969, con ruột cụ The).

Nghịch tử Nguyễn Văn Hà đã đánh mẹ ruột của mình tử vong (Ảnh minh họa).

Tại CQĐT, bước đầu Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, khoảng 16h ngày 26/3, Hà uống rượu ở nhà và gây sự, chửi bới bà The.

Sau đó giữa hai mẹ con xảy ra xô xát, Hà đã đánh đập liên tục lên người bà The cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Phát hiện mẹ đã chết, The thông báo với mọi người là mẹ mình chết do bị cảm.

Thông tin về sự việc, ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng CA huyện Phú Bình xác nhận vụ việc trên. Ông Bình cho biết, toàn bộ hồ sơ và đối tượng gấy án, CA huyện Phú Bình đã bàn giao cho CA tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ những căn cứ theo hồ sơ vụ án và lời khai của Nguyễn Văn Hà tại cơ quan công an, ngày 31/3, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Hà về tội giết người.

