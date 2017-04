Giai đoạn 2015 - 2025 tỉnh, Thái Bình cấm hoạt động khoáng sản tại trên 1.100 khu vực với diện tích hơn 7.900 ha; cấm tạm thời hoạt động khoáng sản ở 657 khu vực, diện tích 2.745 ha.

Thái Bình khoanh định vùng cấm hoạt động khoáng sản tại nhiều khu vực. Ảnh minh họa: TTXVN

Thực hiện Luật Khoáng sản, UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành quyết định khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Theo đó, giai đoạn 2015 - 2025 tỉnh Thái Bình cấm hoạt động khoáng sản tại trên 1.100 khu vực với diện tích hơn 7.900 ha; cấm tạm thời hoạt động khoáng sản ở 657 khu vực, diện tích 2.745 ha.

Khu vực khoanh định cấm hoạt động khoáng sản gồm: Các khu vực xử lý chất thải; nhà máy nước; di tích lịch sử - văn hóa; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; khu du lịch; khu vực bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn; khu vực đất quốc phòng, khu vực đất an ninh; đất công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông; đất thủy lợi đê điều, đất thuộc đường dẫn điện, kho xăng dầu, nhà máy nhiệt điện.

Tỉnh Thái Bình tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tại 657 khu vực, trong đó có 617 khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đang chờ Nhà nước xem xét công nhận và 40 khu vực quốc phòng.

Bên cạnh đó, liên quan đến hoạt động khai thác cát, đến nay tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại 11 điểm trên tuyến sông Hồng thuộc các huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương và Tiền Hải.

Mặc dù tỉnh không cấp phép khai thác trên các tuyến sông Hóa, sông Trà Lý, sông Luộc song hoạt động khai thác cát tại một số nơi vẫn lén lút diễn ra, gây xói lở bãi bồi, bờ sông, đe dọa an toàn các công trình kè cống... Đặc biệt, ngày 13/3/2017 do ngăn cản khai thác cát trái phép, một người dân ở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà đã bị bắn gây thương tích.

Mới đây, UBND tỉnh Thái Bình đã có công điện khẩn ngày 11/4/2017 tăng cường quản lý khai thác cát. Trong đó, tỉnh yêu cầu các địa phương xử lý, chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, chỉ khai thác trong tọa độ diện tích, mức sâu, thời gian các tháng được khai thác trong năm và tuân thủ công suất khai thác đã được quy định tại giấy phép.

Thời gian khai thác chỉ được thực hiện từ 6 -18 giờ hằng ngày, nghiêm cấm việc khai thác từ 18 giờ trở đi. Đồng thời, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các mỏ cát sông trong nội đồng không hoạt động khai thác từ ngày 30/4 đến ngày 31/8 và các ngày có mưa bão lớn, báo động lũ cấp II./.