Mẫu xe "ăn" khách Mazda3 phiên bản 2017 sẽ được Thaco chính thức ra mắt vào ngày 16/5 với một số thay đổi nhẹ về ngoại thất và được trang bị nhiều công nghệ chỉ có ở mẫu xe cao cấp.

Về ngoại thất, Mazda3 phiên bản mới được nhà sản xuất điều chỉnh một số chi tiết ở phần đầu xe như mụm lưới tản nhiệt mở rộng đến phần mép của nắp capô khiến đầu xe liền mạch hơn.

Mazda3 phiên bản 2017. Ảnh: Pinterest.com

Các đường viền trang trí đều mạ crôm, đèn sương mù của xe cũng được thiết kế nhỏ lại. Ở phiên bản cao cấp hơn nhà sản xuất trang bị thêm đèn pha LED thích ứng với hướng lái cùng đèn định vị ban ngày.

Đáng chú ý, ở phiên bản mới này nhà sản xuất trang bị công nghệ kiểm soát điều hướng mô men xoắn G-Vectoring Control.

Công nghệ này sẽ giúp điều chỉnh mô men xoắn đến bánh xe và giúp xe ổn định hơn khi vào cua, hay tăng tốc trên đường trường. Công nghệ này cũng được nhà xuất trang bị trên mẫu Mazda6 mới ra mắt gần đây.

Bên cạnh đó, Mazda3 phiên bản 2017 còn được trang bị thêm nhiều tính năng mới như phanh tay điện tử, chế độ sport, cruise control...

"Trái tim" của Mazda3 phiên bản 2017 vẫn được nhà sản xuất trang bị động xăng SkyActiv với 3 tùy chọn là 1.5L Sedan, 1.5L Hatchback và 2.0L Sedan. Động cơ dung tích 1.5L cho công suất 112 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Trong khi đó, động cơ dung tích 2.0L cho công suất 155 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Hiện tại, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) đang phân phối 3 phiên bản Mazda 3, gồm bản 1.5L AT Sedan có giá bán 650 triệu đồng, bản 1.5L AT Hatchbach giá 680 triệu đồng và bản cao cấp hơn là 2.0L AT Sedan có giá bán 754 triệu đồng.

Với phiên bản mới có nhiều thay đổi như trên, chiều 15/5 đại diện Thaco cho biết, đang cân đối giá bán sao cho hợp lý nhất, nhưng có thể sẽ tăng nhẹ so với phiên bản cũ./.

