“Là nhà sản xuất - lắp ráp và kinh doanh ô tô lớn nhất Việt Nam, mỗi năm Thaco dành hàng chục tỷ đồng vì mục đích từ thiện, cộng đồng xã hội, trong đó bao gồm việc tặng các sản phẩm là xe ô tô do Thaco sản xuất, lắp ráp và phân phối”.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Một, Giám đốc Truyền thông Thaco trước việc một số báo đưa thông tin Trường Hải (Thaco) tặng 7 xe cho Quảng Nam thời gian vừa qua.

Trong chương trình có tên gọi “Chung tay vì cộng đồng - Thể hiện trách nhiệm xã hội ”, bên cạnh số tiền đã trao hàng trăm tỷ đồng từ năm 2011 đến nay, Thaco còn trao tặng 1 chiếc xuồng CQ cho Hải quân Trường Sa và 25 chiếc xe bus và xe du lịch cho các hội, trường đại học, đoàn nghệ thuật, tỉnh Quảng Nam và các đơn vị khác.

Trong hoạt động vì bệnh nhân nghèo, ngày 7/1/2011, Thaco đã tặng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang chiếc xe ô tô khách County 29 chỗ, trị giá hơn 800 triệu đồng, nhằm tạo điều kiện cho Hội có phương tiện để hoạt động phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trước đó, Thaco cũng đã tặng cho Hội này chiếc xe Thaco KingLong 45 chỗ (trị giá 900 triệu đồng) để phục vụ cho việc chuyên chở bệnh nhân nghèo. Ngày 27/03/2016, Thaco trao tặng 01 xe ô tô 16 chỗ trị giá 800 triệu đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre.

Trong hoạt động thể dục thể thao , ngày 29/09/2011 tại Giải bóng đá quốc tế U21 báo Thanh Niên, Thaco đã trao tặng xe bus cao cấp Thaco KingLong trị giá 1,1 tỷ đồng cho đội bóng đá Tây Ninh dùng làm phương tiện vận chuyển đội bóng đá Tây Ninh thi đấu các mùa giải. Việc tài trợ chiếc xe cho đội bóng của công ty Trường Hải nhằm mục đích khuyến khích phát triển phong trào thể thao tại các địa phương, tạo điều kiện cho những đội bóng còn khó khăn về tài chính có phương tiện đi lại, tham gia các giải đấu.

Trong hoạt động an ninh quốc phòng, ngày 3/10/2012, Thaco đã tặng chương trình “Đồng hành cùng ngư dân trẻ Quảng Nam” của tỉnh đoàn Quảng Nam 01 chiếc ô tô Kia Forte trị giá 500 triệu đồng nhằm góp phần khơi dậy, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, yêu biển đảo và bảo vệ chủ quyền Việt Nam của tuổi trẻ Quảng Nam. Ngày 9/7/2014, Thaco đã tặng 01 xe Sorento cho Đồn Biên phòng A Xan, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam, nhằm góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên Phòng A Xan thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, canh gác nơi biên giới. Ngày 11/3/2016, trong Chương trình phối hợp “Bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016 - 2018” với UBATGT Quốc gia, Thaco đã ủng hộ 16 tỷ đồng để chung tay cùng các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ ban ngành liên quan trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông , góp phần xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam. Trong đó Thaco đã chính thức trao tặng 2 chiếc Mazda BT-50 và 2 chiếc Kia Sorento cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Mục đích tặng 4 chiếc ô tô trị giá hơn 3,3 tỷ đồng của Thaco là đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong năm 2016. Ngày 21/12/2016, tại Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị Quận 7, Thaco đã trao tặng 01 xe Mazda BT-50 cho Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7. Việc trao tặng xe là hành động thiết thực và ý nghĩa góp phần giúp Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 thuận lợi trong việc di chuyển, kiểm soát tình hình quốc phòng, an ninh xã hội, đảm bảo trật tự tại địa phương.

Đối với hoạt động hỗ trợ cho giáo dục , nhằm giúp nhà trường có thêm phương tiện phục vụ đưa đón sinh viên đi thực tập tại các nhà máy, xí nghiệp và công trường, vào ngày 18/11/2016, đánh dấu 71 năm thành lập trường và 55 năm ngày Bác Hồ về thăm trường, THACO đã dành tặng một xe Bus Thaco TB82S - W180ASIII (34 chỗ) trị giá 1,64 tỷ đồng cho trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Tiếp đó ngày 23/01/2017, tại Hà Nội, Thaco đã tổ chức Lễ trao tặng chiếc xe Thaco Bus TB82S, 29 chỗ cho Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trong lĩnh vực đồng hành cùng hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, ngày 3/12/2016 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Nhà hát dân ca Nghệ An đã tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày UNESCO công nhận dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, THACO đã trao tặng cho Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca Xứ Nghệ một xe Thaco Bus 34 chỗ. Ngày 05/04/2016, tại thành phố Nam Định, Thaco tài trợ xe bus Thaco cho Nhà hát Chèo Nam Định giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống. Dự kiến tháng 4/2017, Thaco sẽ tặng 01 xe Thaco County - HB73S cho Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh, trị giá 1,049 tỷ đồng nhằm phục vụ hoạt động lưu diễn của trung tâm.

Riêng tại Quảng Nam, nơi Thaco đầu tư Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô tại Chu Lai - Trường Hải trên diện tích 600ha, Ông Nguyễn Một cho biết thêm “ Là doanh nghiệp đầu tư tại Quảng Nam, khi tỉnh còn khó khăn, địa bàn lại rộng lớn việc di chuyển gặp nhiều khó khăn nên Thaco tặng 7 xe cho do Thaco sản xuất và phân phối cho Tỉnh ủy, Ủy ban Quảng Nam; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam; tỉnh đoàn Quảng Nam, huyện Núi Thành… Tất cả những xe Thaco tặng cho Quảng Nam đã được xác lập sở hữu nhà nước để phục vụ đi lại. Việc tặng xe thể hiện doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Quảng Nam, trưởng thành ở vùng đất này và muốn đóng góp lại cho quê hương Quảng Nam để phục vụ nhiệm vụ chung của tỉnh”.

Văn Vũ