Kinh tế Việt Nam quý I có tốc độ tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ hai năm trở lại đây, chỉ đạt 5,1%. Với mức tăng này, theo các chuyên gia kinh tế, để đạt kế hoạch cả năm tăng trưởng 6,7% như đề ra, quý II, GDP phải ở mức 6,27% (tức là tăng hơn 1% so với quý I). Đây là tốc độ tăng khá cao và đòi hỏi quyết tâm của Chính phủ trong chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư,...

Khó khăn đan xen

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia (NCIF - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mới đây đã có báo cáo về dự báo tăng trưởng kinh tế quý II-2017. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra một số yếu tố tác động tới tăng trưởng GDP trong quý I và có thể sẽ còn tiếp tục duy trì trong quý II. TS Đặng Đức Anh, Trưởng Ban Phân tích và Dự báo của NCIF cho biết: Nhìn tổng quan, các yếu tố tiêu cực dường như lấn át các yếu tố tích cực. Một số chỉ tiêu tăng trưởng cơ bản cho thấy một bức tranh kinh tế ảm đạm hơn so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể như: Tăng trưởng GDP đạt thấp với mức tăng 5,1%, thấp nhất so với cùng kỳ của hai năm trở lại đây; nhập siêu vẫn cao với mức khoảng 1,9 tỷ USD, tương đương 4,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; giải ngân vốn đầu tư công chậm chạp; lạm phát bình quân cao hơn so với mức đề ra… “Hay nói cách khác, kinh tế vĩ mô ổn định song tăng trưởng ở mức thấp. Mô hình chuyển đổi chậm, nền kinh tế vẫn phụ thuộc nặng nề vào các ngành khai khoáng. Cơ cấu công nghiệp phụ thuộc vào khối doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước chậm. Nền kinh tế vẫn chủ yếu là gia công; công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển” - TS Đặng Đức Anh nhận định.

Bên cạnh đó, bối cảnh trong nước vẫn tiềm ẩn một số yếu tố tiêu cực như: Khu vực nông, lâm thủy sản mặc dù đã phục hồi nhưng vẫn ẩn chứa nhiều thách thức. Công nghiệp khai khoáng tiếp tục suy giảm. Giải ngân vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ đạt thấp. Sức ép lạm phát gia tăng do chịu áp lực từ giá cả thế giới. Áp lực về tỷ giá và lãi suất do biến động tài chính quốc tế.

Cũng liên quan tới tác động của kinh tế thế giới đến Việt Nam, TS Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc NCIF cho rằng: Bối cảnh mới của châu Âu sau sự kiện nước Anh kích hoạt điều 50 Hiệp ước Li-xbon 2017, chính thức bắt đầu cuộc đàm phán các điều khoản rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU); những chính sách mới của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm; tác động của chính sách tăng lãi suất của FED;… Những yếu tố kinh tế chính trị thế giới này đều có tác động nhất định tới Việt Nam. Cụ thể như với việc FED tăng lãi suất, đánh giá về tác động của chính sách này với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, theo TS Lương Văn Khôi: Nếu kịch bản FED tăng lãi suất theo lộ trình thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể giảm đi 0,06 điểm phần trăm trong năm 2017 và 0,05 điểm phần trăm năm 2018. “Sự kiện Anh và EU tuy không tác động trực tiếp đáng kể, nhưng cũng tác động gián tiếp đến kênh thị trường tài chính, giá cả hàng hóa, hợp tác phát triển, du lịch,… Hay như chính sách áp thuế biên giới của Mỹ đối với tất cả các nước, tuy rằng khả năng này khó xảy ra nhưng nếu nó được thực thi cũng tác động rất lớn tới kinh tế Việt Nam,” - TS Khôi dự báo.

Như vậy có thể thấy, từ những khó khăn duy trì từ quý I đến những khó khăn tiềm ẩn, tác động từ bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, sẽ gây áp lực không nhỏ đến nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Kịp thời ứng phó

Tuy nhiên, bên cạnh những mảng mầu tối trong bức tranh kinh tế tăng trưởng nhìn chung còn khá thấp này, tăng trưởng doanh nghiệp và tín dụng cũng được coi là những điểm sáng. Theo NCIF, đến hết quý I đã có hơn 26,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và hơn 9.200 doanh nghiệp quay lại hoạt động sau một thời gian tạm ngừng. Bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, tác động tích cực tới quá trình phục hồi ổn định của kinh tế Việt Nam. Cùng với đó, bối cảnh trong nước có một số yếu tố tích cực: Niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định hơn với 51,2% số doanh nghiệp quý II có đơn hàng cao hơn so với quý I; tuy nhiên mức độ tăng không cao khi cùng kỳ năm 2016 là 50%. Đầu tư khu vực tư nhân và FDI khởi sắc hơn.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2017, nhóm nghiên cứu của NCIF cũng đưa ra một số gợi ý chính sách. Theo đó, Chính phủ cần tiếp tục duy trì ổn định vĩ mô để tạo lập niềm tin đối với nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách và trái phiếu Chính phủ. “Đáng chú ý, Chính phủ cần giám sát tiến độ thực thi các nhiệm vụ đưa ra trong Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chương trình hành động thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2017-2020” - TS Đặng Đức Anh nhấn mạnh. Bên cạnh đó, TS Lương Văn Khôi cũng đưa ra khuyến nghị chính sách, theo đó cần sát sao với diễn biến kinh tế thế giới để kịp thời ứng phó với bối cảnh mới của châu Âu, ứng phó với các chính sách mới của Mỹ; chuẩn bị cho khả năng Hiệp định TPP không còn; ứng phó với rủi ro từ nền kinh tế Trung Quốc;…

TS Cấn Văn Lực cũng đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Chính phủ cần đẩy mạnh các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là vấn đề thể chế, trong đó có liên quan đến lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công. Kế đến là phải đẩy nhanh, mạnh hơn nữa câu chuyện tái cơ cấu, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu,… “Một đề xuất nữa liên quan đến sự phối hợp chính sách, theo tôi, trong năm nay nếu phối hợp chính sách tiền tệ, tài khóa và giá cả không tốt thì lạm phát sẽ bùng lên. Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân và dịch vụ là hai “cửa” có thể tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới”, - TS Lực nhận định.

NCIF đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế trong quý II-2017. Theo đó, với kịch bản cơ sở dựa trên dự báo công nghiệp chế biến chế tạo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao hơn quý I, mức sụt giảm công nghiệp khai khoáng thấp hơn so với quý I; tỷ giá tương đối ổn định, tín dụng tiếp tục đà tăng trưởng cao; tốc độ giải ngân vốn đầu tư Nhà nước cao hơn so với quý I;… dự báo tăng trưởng GDP quý II sẽ đạt 5,6%. Kịch bản thứ hai theo kế hoạch với dự báo công nghiệp khai khoáng phục hồi, mức khai thác tương đương năm 2016; tốc độ giải ngân vốn đầu tư Nhà nước có mức tăng trưởng mạnh; công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ;… thì dự báo tăng trưởng GDP quý II sẽ đạt 6,27%.

Nguồn: NCIF