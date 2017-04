Sau khi thực hiện hành vi đột nhập phòng trọ trộm cắp tài sản bị phát hiện và truy đuổi, Lê Tâm Lợi dùng dao uy hiếp người đi đường yêu cầu chở y tẩu thoát

Ngày 28-4, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đang củng cố hồ sơ để truy tố trước pháp luật tội “trộm cắp tài sản” đối với Lê Tâm Lợi (SN 1985) trú phường Thủy Xuân, TP Huế.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 22-4, Lợi điều khiển xe máy đến một dãy trọ trên Hùng Vương (TP Huế), phát hiện phòng trọ của em Nguyễn Thị S. không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định lấy trộm tài sản. Sau khi đột nhập vào phòng của em S., đối tượng này lấy đi 1 điện thoại di động Nokia và 1 máy tính xách tay ASUS tổng giá trị 7 triệu đồng rồi bỏ vào ba lô tẩu thoát. Khi y vừa bước ra khỏi phòng thì bị em S. phát hiện và tri hô nên Lợi liền rút dao bấm thủ sẵn trong người uy hiếp nạn nhân rồi vứt xe máy bỏ chạy.

Lê Tâm Lợi

Bị người dân truy đuổi gay gắt, trên đường chạy trốn, Lợi đã để lại chiếc xe máy cùng chiếc ba lô bên đường, dùng dao khống chế một người đi đường, buộc người này chở y tẩu thoát. Khi đến đường Tôn Đức Thắng thì bị Công an phường Phú Hội (TP Huế) bắt giữ. Lực lượng công an đã truy thu chiếc ba lô là tang vật của vụ án. Khám xét tại nhà ở, công an đã phát hiện, thu giữ hàng chục ba lô đựng máy tính xách tay, ví da nam, nữ, 1 máy ảnh và nhiều kiếm, dao nhọn,…

Tang vật vụ án

Nhận định đây có thể là số tang vật liên quan đến hàng loạt vụ án trộm cắp phòng trọ sinh viên xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua nên Công an TP Huế đã tịch thu để tiến hành làm rõ, Lợi cũng đã cúi đầu nhận tội.

Q.Nhật