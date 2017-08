Mười chở két sắt trộm được về nhà đục lấy 37 triệu rồi vứt xuống sông phi tang. Tuy nhiên, Mười không hề biết trong két vẫn còn nhiều tài sản trị giá cả tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Mười tại cơ quan điều tra (ảnh công an cung cấp)

Chiều 2/8, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mười (SN 1974, trú xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28/7, ông Nguyễn Văn Nam (SN 1964, trú xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu) phát hiện chiếc két sắt của gia đình bị mất. Trong két sắt có 95 triệu đồng tiền mặt, 14 chỉ vàng, 8.000 Yên Nhật, 5 sổ tiết kiệm trị giá trên 1 tỷ đồng và 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, gia đình ông Mười đã làm đơn trình báo lên công an huyện Quỳnh Lưu. Qua quá trình điều tra xác minh, chiều 30/7, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Mười tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, Mười khai sau khi đột nhập vào nhà lấy trộm két sắt rồi chở về nhà cách hiện trường 70km. Sau đó, Mười đục két lấy 37 triệu đồng tiền mặt rồi vứt két xuống sông.

Từ lời khai của Mười, công an đã trục vớt chiếc két, bên trong vẫn còn 14 chỉ vàng, 80.000 Yên Nhật, 58 triệu đồng tiền mặt, nhiều sổ tiết kiệm và bìa đất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.

