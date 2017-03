Ngày 28.03.2017, lực lượng tăng thiết giáp quân đội Syria tiếp tục tổn thất vì những nhược điểm cố hữu của mình. Các tay súng Hồi giáo thánh chiến tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho “quả đấm thép” của Syria bằng tên lửa TOW.

Một chiếc xe tăng Syria đang pháo kích trên chiến trường

Sau hai lần tấn công không thành công 2 chiếc T-62M trên chiến trường Syria, nhóm chiến binh thánh chiến, lợi dụng nhược điểm cố hữu của các kíp xe tăng lực lượng vũ trang địa phương NDF trên một khu vực chiến trường, tấn công thành công ba chiếc xe tăng quân đội Syria.

Các chuyên gia Al-Masdar News chưa thể khẳng định được chính xác, cả 3 chiếc xe tăng đều bị phá hủy như tổ chức Ahrar Al-Sham và Hay'at Tahrir Al-Sham tuyên bố.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan Ahrar Al-Sham, sử dụng tên lửa TOW tấn công liên tiếp 3 xe tăng của quân đội Syria

Theo các video do các truyền thông viên ủng hộ thánh chiến công bố trên mạng xã hội Twitter, có thể nhận thấy rất rõ, cả 3 chiếc tăng đều không ngụy trang, đang dừng lại trên khu vực chiến trường trống trải, trở thành bia tập bắn dễ dàng cho các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham. Trong 3 video, có thể nhận thấy một chiếc bị trúng tên lửa hoàn toàn bị phá hủy do lửa đã cháy lan vào khoang vũ khí đạn. Hai xe trúng đạn còn lại, một chiếc không có hiện tượng bốc cháy, một chiếc phát sinh vụ nổ thứ hai, có thể do đạn đánh trúng thùng dầu phụ.

Là phương tiện tấn công chủ lực trên chiến trường, nhưng các đơn vị quân đội Syria, đặc biệt là lực lượng vũ trang địa phương NDF thường sử dụng xe tăng như một phương tiện hỏa lực đi cùng, thường hay dừng bắn trên địa hình trống trải hoặc co cụm lại trong một khu vực không có che chắn hay ngụy trang, không có phương tiện cảnh giới, trinh sát. Với phương thức tác chiến như vậy, không có xe tăng hiện đại nào có thể chống lại các đòn tấn công của vũ khí chống tăng dù là đã lão hóa theo thời gian.

Kể từ năm 2011, tên lửa chống tăng TOW của Mỹ, cung cấp cho lực lượng Hồi giáo cực đoan, nhanh chóng được chuyển cho lực lượng khủng bố Al-Qaeda Syria và khiến hàng trăm xe tăng quân đội Syria bị phá hủy kể từ năm 2011.

Nguyễn Thuận