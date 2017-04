Trong quá trình tẩu thoát, đối tượng rất manh động, chạy xe với tốc độ cao, liên tục ép và đạp vào xe của trinh sát hòng cắt đuôi.

Ngày 13.4, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam - Phòng PC45 Công an TPHCM cho biết vừa bàn giao nghi can Trần Tuấn Thanh (23 tuổi) cho Công an phường 14, quận 5 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trần Tuấn Thanh tại cơ quan công an

Trước đó lúc 14h ngày 12.4, các trinh sát của Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam tuần tra chống cướp giật trên địa bàn thì phát hiện Thanh điều khiển xe máy biển số 59L2-220.45 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến đường Châu Văn Liêm (phường 14, quận 5), thấy bà Nguyễn Thị Phương Ngân (45 tuổi, ngụ quận 3) đang nghe điện thoại bên đường, Thanh áp sát giật điện thoại của bà Ngân rồi tẩu thoát. Ngay lập tức, tổ hình sự tiến hành truy đuổi.

Tang vật công an thu giữ

Trong quá trình tẩu thoát, phát hiện có người đuổi theo, đối tượng rất manh động, chạy xe với tốc độ cao, liên tục ép và đạp xe trinh sát để cắt đuôi.

Sau gần 5km truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến khu vực quận 6, tổ tuần tra áp sát, đạp ngã xe và khống chế được đối tượng.

Tang vật là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 cũng được thu hồi trao trả cho bị hại.

Tại Công an phường, đối tượng Trần Tuấn Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan công an, Trần Tuấn Thanh là đối tượng nghiện ma túy nặng, vừa ra tù về tội Cướp tài sản nhưng đã “ngựa quen đường cũ”.

Theo Thảo Trần (Dân Trí)