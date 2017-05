Từ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và hơn 2.000 công nhân các vùng miền đang làm việc tại các dự án nhiệt điện, Ban chuyên án dần khoanh vùng, sàng lọc còn 20 đối tượng, rồi đến khi chỉ còn nổi lên một đối tượng duy nhất.

Công an Trà Vinh tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ cướp ngân hàng

9 giờ sáng ngày 7.5, đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức họp báo, thông tin về vụ cướp tài sản tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Duyên Hải (Trà Vinh).

Sau khi nghi can Lê Lâm Hưng (SN 1988, thường trú ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, hiện tạm trú tại thị xã Duyên Hải, Trà Vinh) gây ra vụ cướp ngân hàng chấn động, với tổng số tiền cướp được là 2,5 tỉ đồng. Công an Trà Vinh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, phối hợp truy tìm tên cướp trên khắp địa bàn. Mọi ngả đường từ thị xã Duyên Hải đi các nơi đều được trinh sát theo dõi.

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cũng vào cuộc hỗ trợ cho Công an Trà Vinh. Đại tá Việt cho biết, hai nhận định đã được công an đưa ra, một là tên cướp có vũ trang, có bản lĩnh, thực hiện một người, giữa ban ngày với 7 nhân viên. Hai là tập trung vào điều tra nội bộ ngân hàng. Qua điều tra, công an cho rằng do ngân hàng mới đưa vào hoạt động, nhân viên còn thiếu kinh nghiệm. Công tác bảo vệ, báo động còn sơ sài, khả năng vụ cướp do nội bộ là rất yếu.

Ban chuyên án tập trung vào hướng điều tra khác, không tập trung vào nội bộ nữa. “Đặc biệt là các đặc điểm tại hiện trường, từ nhận dạng trên clip như nghi phạm cao khoảng 1,7 m, đối tượng nói giọng Bắc, chạy xe Sirius đỏ đen, và đặc điểm hết sức quan trọng là chân đối tượng bị khuyết tật. Ban chuyên án tập trung vào hướng đối tượng đến gây án rồi rời khỏi địa phương. Đôi giày của đối tượng cũng được chúng tôi điều tra kỹ, đó là loại giày công nhân quản lý. Trong khi đó, trên địa bàn có khoảng hơn 2.000 công nhân có trí thức và lao động chân tay, đến từ mọi miền đất nước”, Đại tá Việt nói.

Ban chuyên án tiếp cận, tìm hiểu ở các Ban quản lý các dự án nhiệt điện, lãnh đạo các đơn vị thi công. Ở thị xã Duyên Hải hiện tại có trên 20 đơn vị thi công đang hoạt động. Các đặc điểm nhận dạng của đối tượng được phổ biến đến các đơn vị để phát động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Các địa điểm nhà trọ, quán karaoke cũng được công an vận động để tố giác tội phạm.

Ban chuyên án bước đầu khoanh vùng, sàng lọc khoảng 20 đối tượng, nổi lên trong đó gồm các đối tượng trên địa bàn và công nhân các vùng miền khác đến làm việc và sinh sống tại đây. Từ 20 đối tượng đó, chỉ còn tập trung vào 1 đối tượng duy nhất.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, ban chuyên án nhận định đối tượng này bất minh về kinh tế, do thiếu nợ nần nhiều lần. Ngay khi gây án đã trả bớt nợ nần. Đối tượng này cũng có thời gian đi đứng bất minh, và sau khi gây án đã có những biểu hiện không bình thường. Cuối cùng với những chứng cứ chắc chắn thu thập được, các trinh sát đã tiến hàng bắt khẩn cấp.

“Trên đường dẫn giải, các trinh sát chỉ dạo mấy câu đầu thì đối tượng đã thừa nhận hành vi. Từ đó ban chuyên án cũng mau chóng tiến hành khám xét, thu hồi tang vật ngay tại nơi làm việc của đối tượng”, Đại tá Việt thông tin.

Công an xác định, nguyên nhân khiến đối tượng Hưng thực hiện hành vi cướp tài sản là do kinh tế bần cùng vì đam mê cá độ bóng đá gây nên nợ nần nhiều năm. Không có khả năng chi trả, đối tượng sợ bị xã hội đen trả thù. Những động cơ này đã thôi thúc hành vi cướp tài sản, trong khi vợ là nhân viên kế toán của ban quản lý, làm chung một nơi vẫn không hay biết.

Phương tiện gây án được đối tượng mượn của một người bạn làm chung. Sau khi gây án xong thì đối tượng trả ngay, và người bạn này cũng không nghi ngờ. Về cây súng bắn đạn nhựa, đối tượng đã mua trước đó khoảng 1 tháng. Điều này chứng tỏ, đối tượng đã có ý định cướp tài sản từ trước đó rất lâu. Địa điểm được chọn là chi nhánh ngân hàng Vietcombank cũng là nơi đối tượng thường đến giao dịch, chuyển tiền.

Trước khi buổi họp báo diễn ra, Ban giám đốc Công an Trà Vinh cũng đã tổ chức họp khen thưởng, tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích phá án. Cụ thể, UBND tỉnh Trà Vinh quyết định thưởng cho ban chuyên án 50 triệu đồng, UBND thị xã Duyên Hải thưởng 40 triệu đồng, và ngân hàng Vietcombank thưởng 50 triệu đồng.

Thanh Việt