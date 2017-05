Nghi can có hai tiền án, vừa chấp hành xong hình phạt tù thì tiếp tục cướp giật, bị CSGT bắt giữ.

Ngày 11-5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Chợ Lớn thuộc PC67 vừa bàn giao Nguyễn Văn K. (25 tuổi, tạm trú quận 4) cho Công an phường 2, quận 8 xử lý vì có hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn K. tại cơ quan công an. Ảnh: THANH TÚ

Chiều 10-5, cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn đang thực hiện nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Cao Đạt - Nguyễn Biểu (quận 5) thì nghe tiếng tri hô cướp của người dân.

Các chiến sĩ thấy một thanh niên chạy xe Wave từ hướng cầu Chữ Y (quận 8) đến giao lộ Cao Đạt - Nguyễn Biểu thì quay đầu xe vì đường đông người, kẹt xe không thể chạy nhanh.

Thấy nghi vấn, Đội CSGT Chợ Lớn lập tức ập tới giữ nghi can lại; người dân truy đuổi cũng có mặt xác định nghi can đã giật điện thoại di động của người dân trước đó nên đưa về Công an phường 2 (quận 8) xử lý cùng tang vật.

Chiếc điện thoại Samsung bị K. cướp. Ảnh: THANH TÚ

Tại cơ quan công an, K. khai nhận thực hiện vụ cướp giật. Người này từng có hai tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản, vừa quay trở về địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.