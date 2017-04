Vụ việc cựu giám đốc Techcombank vừa bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã không phải là lần hiếm hoi cán bộ cấp cao của ngân hàng này dính dáng tới pháp luật.

Vào chiều 24/4 vừa qua, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với Lương Hữu Lâm, nguyên Giám đốc ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Đinh Thị Hiền, nguyên Phó giám đốc chi nhánh này. Do làm trái trách nhiệm trong việc duyệt vay, cặp đôi này đã gây thiệt hại cho Techcombank khoảng 30 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Techcombank có cán bộ cấp cao hoặc chính bản thân ngân hàng dính vào vòng lao lý. Xét trong phạm vi khoảng 10 năm trở lại đây, không ít lần ngân hàng này đã gặp phải các trường hợp tương tự.

Còn nhớ, vào năm 2013, Công ty Thúy Đạt (Nam Định) đã từng tiến hành khởi kiện Techcombank do vi phạm nghĩa vụ thanh toán Thư tín dụng cho đối tác nước ngoài, khiến công ty bị thiệt hại nhiều tỷ đồng. Tới năm 2014, phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân TP Nam Định đã tuyên ngân hàng Techcombank thua kiện, phải bồi thường cho Công ty Thúy Đạt hơn 4,1 tỷ đồng. Và tới tháng 10/2014, Chi cục thi hành án dân sự TP Nam Định cũng đã có quyết định cho thi hành án, yêu cầu Techcombank phải trả cho Công ty Thúy Đạt số tiền trên.

Nhân viên của Công ty Thúy Đạt căng biểu ngữ, hô khẩu hiệu trước trụ sở Techcombank chi nhánh Nam Định -

Tuy nhiên từ đó đến nay, Techcombank vẫn chây ỳ không thực hiện đúng quy định thi hành án. Do đó vào sáng ngày 12/01/2017 vừa qua, gần 50 nhân viên của Công ty Thúy Đạt đã bất ngờ kéo đến trụ sở Techcombank chi nhánh Nam Định để đồng thanh phản đối, đòi ngân hàng trả nợ số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Tiếp đó, vào tháng 3/2012, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Khải Hà, nguyên Phó phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân chi nhánh Chương Dương, Hà Nội của Techcombank về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trong quá trình công tác tại Techcombank giai đoạn 2009 - 2010, Hà đã thực hiện làm giả thông báo tín dụng để vay tiền của một cá nhân với số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng. Ngoài nạn nhân này, Hà cũng lừa đảo 2 người khác với số tiền bị chiếm đoạn gần 900 triệu đồng. Được biết, số tiền Hà vay là dùng để kinh doanh chứng khoán nhưng bị thua lỗ, không có khả năng trả nợ do đó đã "bùng" nợ và bỏ trốn. Đến giữa tháng 11/2011, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ Hà trong lúc đối tượng này đang lẩn trốn tại Cần Thơ.

Tới những ngày cuối cùng của năm 2011, C46 đã tiến hành khởi tố 7 bị can nguyên là các cán bộ của Techcombank và ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) với hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong số này có 5 bị can đã công tác tại Techcombank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh gồm: Trịnh Thị Thu Hà, nguyên phó giám đốc kiêm trưởng phòng dịch vụ khách hàng; Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên phó giám đốc kiêm trưởng phòng doanh nghiệp; Nguyễn Nam Huân nguyên chuyên viên khách hàng; Bùi Văn Hào và Nguyễn Thị Thành, nguyên cán bộ kho quỹ. Trong số này, bị can Nguyễn Thị Thanh Hà đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Được biết, bị can Nguyễn Thị Thanh Hà đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện các thủ tục cho vay sai quy định, tạo điều kiện cho bị can Ngô Thanh Long, Tổng giám đốc Công ty TNHH P&R Lạc Long Quân (trụ sở tại Cần Thơ) chiếm đoạt tiền vay thông qua các hợp đồng mua bán khống bất động sản. Theo cơ quan điều tra, số tiền bị can Long chiếm đoạt của Techcombank lên đến hơn 302 tỉ đồng.

Muộn hơn là vào tháng 10/2010, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố bị can với Trần Kiến Quốc, nguyên Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Quản lý kinh doanh khối nguồn vốn và Thị trường tài chính của Techcombank về hành vi nhận hối lộ. Với vị trí giám đốc, Quốc được tham gia vào khâu phân tích, nghiên cứu dự án, nên đã lợi dụng thu thập thông tin, móc nối với bên ngoài, nhận hối lộ của nhà thầu.

Theo cơ quan điều tra, Quốc đã bị bắt quả tang đang nhận gần 3 tỷ đồng từ doanh nhân Trần Tuấn Anh, nhằm dành quyền ưu tiên trong việc tuyển lựa nhà thầu cung cấp sản phẩm phần mềm quản trị ngân hàng cho Techcombank.

Không những thế, trong kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về thanh tra hoạt động cho vay hỗ trợ lãi suất tại Techcombank vào năm 2011 đã chỉ ra các cán bộ tín dụng của ngân hàng này có dấu hiệu câu kết với doanh nghiệp hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.

Theo đó, TTCP chỉ ra nhiều sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp. Kiểm tra hồ sơ vay đối với Cty Cổ phần xuất nhập khẩu Công Chính, phát hiện Techcombank đã thẩm định không chính xác trước khi cho vay. Cty Công Chính trong 2 năm 2008-2009 thua lỗ hơn 20 tỷ đồng, nhưng báo cáo thẩm định của Techcombank lại khẳng định Cty này “kinh doanh có hiệu quả, có lãi”.

Từ kết quả thẩm định trên, Techcombank cho Cty Công Chính vay trên 1.297,9 tỷ đồng để thanh toán tiền thu mua trà, cà phê. Thanh tra Chính phủ cũng xác định, ngân hàng này cho vay mà không quản lý được hàng hóa, tài sản đảm đảo cho khoản vay, để sau đó doanh nghiệp sử dụng khoản vay sai mục đích.

Còn tại hồ sơ của Cty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Nguyên, Techcombank cũng lặp lại lỗi “đánh giá không đúng kết quả kinh doanh” khi cho Cty này vay hơn 4.456 tỷ đồng; các báo cáo của ngân hàng về kết quả kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay của đối tượng không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn, tiền vay bị luân chuyển lòng vòng qua các ngân hàng.